هنأ الشعب التونسي.. أبو مرزوق: من حق شعبنا الفلسطيني انتخاب قياداته





وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تهنئة واجبة للتونسيين جميعاً، على نجاح انتخاباتهم، فهم صانعو أول ثورات العرب، وأجمل ديمقراطيات العرب الغائبة، لكنهم يضربون المثل والنموذج".



وتابع: "من حق شعبنا الفلسطيني انتخاب قياداته، ولا ينتظرون التغيير بالقَدَر، فصعوبة الظرف الراهن يعتبر دافعاً إيجابياً للعودة للشعب، الذي يعاني ويصمد ويقاوم".





يشار إلى أن آخر انتخابات رئاسية أقيمت بالأراضي الفلسطينية، كانت في العام 2005، بينما تتبادل كل من حركتي فتح وحماس، الاتهامات حول عدم إجراء انتخابات منذ تاريخ استحقاقها في كانون الثاني/ يناير عام 2009 وحتى هذه اللحظة.

رام الله - دنيا الوطنعلّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، على الانتخابات التونسية، فيما تطرق إلى ملف الانتخابات في فلسطين.