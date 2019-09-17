بعد أشهر من اعتقاله بالسعودية.. نقل القيادي بحماس محمد الخضري إلى المستشفى





وكانت حركة حماس طالبت قبل عدة أيام السلطات السعودية بالإفراج عن القيادي في الحركة الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة.



وكشفت في بيان صحفي، عن اعتقال جهاز مباحث أمن الدولة السعودي للخضري، بتاريخ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، واصفة عملية الاعتقال بالغريبة والمستهجنة.



وبيّنت أن عملية الاعتقال لم تقتصر على القيادي الخضري، بل طالت نجله الأكبر د. هاني الخضري، بدون أي مبرّر، ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية. وكانت حركة حماس طالبت قبل عدة أيام السلطات السعودية بالإفراج عن القيادي في الحركة الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة.وكشفت في بيان صحفي، عن اعتقال جهاز مباحث أمن الدولة السعودي للخضري، بتاريخ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، واصفة عملية الاعتقال بالغريبة والمستهجنة.وبيّنت أن عملية الاعتقال لم تقتصر على القيادي الخضري، بل طالت نجله الأكبر د. هاني الخضري، بدون أي مبرّر، ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية.

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب رئيس حركة حماس في الخارج، محمد نزال، فجر اليوم الثلاثاء، أن القيادي في الحركة محمد الخضري، المعتقل في المملكة العربية السعودية، نقل إلى إحدى المستشفيات الحكومية في مكة المكرمة.وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "الدكتور محمد الخضري، نقل من سجن (ذهبان) في جدة، إلى إحدى المستشفيات الحكومية، بمكة المكرّمة، وذلك للعلاج من المرض العضال المصاب به".وأضاف: "أسأل الله لأخينا الكبير، الشفاء التام، وأن يفُك قيد أسره، ونجله د. هاني، وجميع المعتقلين، تحية إجلال وإكبار، إلى الأخت أم هاني، وزوجات المعتقلين، وأسرهم".