شؤون فلسطينية

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بغاز جنود الاحتلال غرب جنين

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بغاز جنود الاحتلال غرب جنين
مواجهات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق في قرية الطيبة غرب جنين، الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

ووفق ما نقلت مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال، استهدفت المنطقة الغربية من القرية بقنابل الغاز، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ولفتت المصادر إلى معاناة الأهالي المستمرة في تلك المنطقة المحاذية لجدار الضم والتوسع، جراء ممارسات قوات الاحتلال.

أخبار ذات صلة

هنأ الشعب التونسي.. أبو مرزوق: من حق شعبنا الفلسطيني انتخاب قياداته

هنأ الشعب التونسي.. أبو مرزوق: من حق شعبنا الفلسطيني انتخاب قياداته

عبيدات: سنُعلن الإضراب عن العمل بمحاكم غزة إذا استمر تفتيش المحامين

عبيدات: سنُعلن الإضراب عن العمل بمحاكم غزة إذا استمر تفتيش المحامين

بعد أشهر من اعتقاله بالسعودية.. نقل القيادي بحماس محمد الخضري إلى المستشفى

بعد أشهر من اعتقاله بالسعودية.. نقل القيادي بحماس محمد الخضري إلى المستشفى

سلطات الاحتلال تُطلق سراح الإعلامية وداد البرغوثي من بلدة كوبر

سلطات الاحتلال تُطلق سراح الإعلامية وداد البرغوثي من بلدة كوبر

ارتفاع طفيف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

ارتفاع طفيف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طقس الثلاثاء: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً

طقس الثلاثاء: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً

شاهد: مجموعة الاتصالات تُكرّم الطلبة المتفوقين بالجامعات الفلسطينية

شاهد: مجموعة الاتصالات تُكرّم الطلبة المتفوقين بالجامعات الفلسطينية

صالة تسجيل معبر رفح تُصدر تنويهاً للطلاب الجدد

صالة تسجيل معبر رفح تُصدر تنويهاً للطلاب الجدد

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بغاز جنود الاحتلال غرب جنين

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بغاز جنود الاحتلال غرب جنين

سلطات الاحتلال تُطلق سراح الإعلامية وداد البرغوثي من بلدة كوبر

سلطات الاحتلال تُطلق سراح الإعلامية وداد البرغوثي من بلدة كوبر

شاهد: مجموعة الاتصالات تُكرّم الطلبة المتفوقين بالجامعات الفلسطينية

شاهد: مجموعة الاتصالات تُكرّم الطلبة المتفوقين بالجامعات الفلسطينية

صالة تسجيل معبر رفح تُصدر تنويهاً للطلاب الجدد

صالة تسجيل معبر رفح تُصدر تنويهاً للطلاب الجدد

إسرائيل تكشف تفاصيل &#34;جدل درامي&#34; كاد يؤدي لحرب بغزة الأسبوع الماضي

إسرائيل تكشف تفاصيل "جدل درامي" كاد يؤدي لحرب بغزة الأسبوع الماضي

مستوطنون يُهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس

مستوطنون يُهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس

النائب العام الأسبق يُهاجم رئيس مجلس القضاء الأعلى ويُطالب الرئيس بتحديد الفاسد

النائب العام الأسبق يُهاجم رئيس مجلس القضاء الأعلى ويُطالب الرئيس بتحديد الفاسد

وزير الاتصالات: الأيام المقبلة ستشهد انخفاضاً بأسعار خدمات الإنترنت

وزير الاتصالات: الأيام المقبلة ستشهد انخفاضاً بأسعار خدمات الإنترنت

منوعات

فيديو جديد يُفجر شائعات طلاق ايشواريا راي من زوجها أبهيشيك باتشان

فيديو جديد يُفجر شائعات طلاق ايشواريا راي من زوجها أبهيشيك باتشان

نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف مُحرج على المسرح

نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف مُحرج على المسرح

صور تكشف ملامح ليا ابنة نانسي عجرم بوضوح.. نسخة عن والدتها

صور تكشف ملامح ليا ابنة نانسي عجرم بوضوح.. نسخة عن والدتها

شاهد: رونالدو يدخل في نوبة بكاء هيستيري بسبب والده

شاهد: رونالدو يدخل في نوبة بكاء هيستيري بسبب والده

بعد إظهار نحافتها المفرطة.. أحلام تكشف حقيقة الفوتوشوب وتهدد

بعد إظهار نحافتها المفرطة.. أحلام تكشف حقيقة الفوتوشوب وتهدد

&#34;هاكرز&#34; يسربون صورًا مزعومة لنيكول شيرزينغر وهي عارية

"هاكرز" يسربون صورًا مزعومة لنيكول شيرزينغر وهي عارية

العثور على نجل الممثلة الشهيرة ديانا دورس ميتًا في منزله

العثور على نجل الممثلة الشهيرة ديانا دورس ميتًا في منزله

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

الحرب تشتعل بين نسرين طافش وديمة الجندي.. &#34;حيوانة وفاشلة&#34;؟

الحرب تشتعل بين نسرين طافش وديمة الجندي.. "حيوانة وفاشلة"؟

عربي

محكمة أردنية تُقر اتفاقية الغاز مع إسرائيل

محكمة أردنية تُقر اتفاقية الغاز مع إسرائيل

التحالف بقيادة السعودية وواشنطن يشيران إلى دور إيران بعملية استهداف &#34;أرامكو&#34;

التحالف بقيادة السعودية وواشنطن يشيران إلى دور إيران بعملية استهداف "أرامكو"

عبر(صفقة القرن).. الرئيس اللبناني يُحذر من مخطط إسرائيلي لفرض حلول على العرب

عبر(صفقة القرن).. الرئيس اللبناني يُحذر من مخطط إسرائيلي لفرض حلول على العرب

على متنه 38 شخصاً.. الجيش المصري يُنقذ يختاً في البحر الأحمر

على متنه 38 شخصاً.. الجيش المصري يُنقذ يختاً في البحر الأحمر