إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بغاز جنود الاحتلال غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق في قرية الطيبة غرب جنين، الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.



ووفق ما نقلت مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال، استهدفت المنطقة الغربية من القرية بقنابل الغاز، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ولفتت المصادر إلى معاناة الأهالي المستمرة في تلك المنطقة المحاذية لجدار الضم والتوسع، جراء ممارسات قوات الاحتلال.