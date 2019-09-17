سلطات الاحتلال تُطلق سراح الإعلامية وداد البرغوثي من بلدة كوبر

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عن الإعلامية وداد البرغوثي، من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، بعد اعتقال دام 16 يوماً، وفرضت عليها الإقامة الجبرية في بلدة الرام شمال القدس، إلى حين محاكمتها.



وقالت مصادر محلية في بلدة كوبر: إن الاحتلال أفرج عن البرغوثي، بعد دفع كفالة مالية قيمتها 40 ألف شيكل، بالإضافة إلى فرض إقامة جبرية عليها خارج بلدتها، ومنعها من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي إلى حين موعد إصدار حكم نهائي بحقها، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يذكر، أن البرغوثي تعمل محاضرة في كلية الإعلام بجامعة بيرزيت، ويقبع نجلاها كرمل وقسام في معتقلات الاحتلال.