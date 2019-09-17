افتتاح مراكز الاقتراع لانتخابات (كنيست) الإسرائيلي الـ 22

رام الله - دنيا الوطن

افتتحت صباح اليوم في الساعة السابعة، مراكز الاقتراع أمام الناخبين في إسرائيل، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات (كنيست) الثانية والعشرين، حيث تستمر عملية التصويت حتى الساعة العاشرة ليلاً، بحسب ما جاء على موقع قناة (كان) الإسرائيلية.

وبحسب القناة، فإن المراكز في التجمعات السكانية الصغيرة، ستفتح الثامنة صباحاً، وتغلق عند الثامنة مساء، وتخوض الانتخابات تسع وعشرون (29) قائمة، بينما بلغ عدد القوائم خلال الانتخابات السابقة الي جرت قبل نحو خمسة اشهر أربعين (40).

ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع حوالي 6 ملايين، و349 ألف شخص، فيما سيتجول في مراكز الاقتراع التي يبلغ عددها 11163 مركزاً، ثلاثة آلاف مراقب من لجنة الانتخابات المركزية لضمان سير انتخابات نزيهة.

وينتشر 19 ألف شرطي قرب مراكز الاقتراع للحفاظ على الأمن وسير عملية الاقتراع بشكل نزيه.



ريفلين يدعو مواطني الدولة إلى ممارسة حق الاقتراع



بدوره، دعا رئيس الدولة، رؤوبين رفلين إلى التصويت، وتعهد بأنه سيعمل على الحيلولة دون إجراء جولة ثالثة من الانتخابات، ويفيد مراسلنا وسام جبر، أن أقوال ريفلين وردت في سياق كلمة مسجلة نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.



ترامب: الانتخابات في إسرائيل مهمة



وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إن الانتخابات في إسرائيل مهمة، وفي حديث مع صحفيين في البيت الأبيض الليلة الماضية، رأى ترامب أن الانتخابات ستكون متقاربة ومتعادلة، وإن النتائج ستكون مثيرة للاهتمام".



طوق أمني على الضفة الغربية لمدة 24 ساعة



وبسبب الانتخابات، فرض عند منتصف الليلة الفائتة ولمدة أربع وعشرين ساعة، طوق أمني شامل على الضفة الغربية، وأغلقت المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، ولن يسمح للفلسطينيين بدخول إسرائيل إلا في الحالات الإنسانية والطبية الطارئة، شريطة أن يصادق على ذلك منسق أعمال الحكومة في المناطق.







شخصيات إسرائيلية تتوجه لمراكز الاقتراع





وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فقد أدلى أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) وزوجته، بصوتهما في انتخابات (كنيست) الـ 22.





إلى ذلك، توجه عضو الكنيست الإسرائيلي عمير بيرتس إلى صناديق الاقتراع في (سديروت)؛ للإدلاء بصوته.











