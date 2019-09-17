شؤون فلسطينية

طقس الثلاثاء: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً

طقس الثلاثاء: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاربعاء 2019/09/18: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2019/09/19: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2019/09/20: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين خاصة يومي  الاربعاء و الخميس من:

1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-18 32-20 31-20 بيت لحم 29-18 32-20 31-20
رام الله والبيرة 27-17 30-19 29-19 طولكرم 31-22 34-23 33-23
نابلس 31-19 34-21 33-21 قلقيلية 31-22 34-23 33-23
جنين 33-21 36-23 35-23 سلفيت 29-18 32-20 31-20
طوباس 33-21 36-23 35-23 روابي 30-18 33-19 32-19
الخليل 28-17 31-19 30-19 غزه 30-23 33-24 32-24
أريحا 38-25 41-27 40-27 خانيونس 30-23 33-24 32-24
الأغوار الشمالية 36-23 39-25 38-25 رفح 31-22 34-23 33-23

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