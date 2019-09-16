شؤون فلسطينية

شاهد: مجموعة الاتصالات تكرّم الطلبة المتفوقين بالجامعات الفلسطينية

شاهد: مجموعة الاتصالات تكرّم الطلبة المتفوقين بالجامعات الفلسطينية
صورة من الفيديو
خاص دنيا الوطن - بهاء بركات
نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الخميس بمدينة رام الله حفلاً لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين في الجامعات والكليات الفلسطينية، للعام الدراسي 2018 – 2019

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر لـ "دنيا الوطن": إن مجموعة الاتصالات الفلسطينية قدمت على مدى السنوات الماضية وضمن برنامج المنح الطلابية الالاف المنح للطلبة، حيث استفاد أكثر من 4500 طالب وطالبة من برنامج المنح.

وأشار العكر، إلى أنه في هذا العام وبالاتفاق مع وزارة التعليم العالي قامت المجموعة بتحويل برنامج المنح الأكاديمية إلى برنامج منح مهنية للتعليم المهني من خلال تقديم أكثر من 300 منحة.

وأشار العكر، أن مجموعة الاتصالات الفلسطينية ومن خلال شركة جوال قامت بتقديم جهاز لابتوب لكل خريج وخريجة، تقديراً لجهودهم، مشيراً إلى أن المجموعة مستمرة في دعم عملية التعليم والتعليم العالي، والاستثمار بالشباب الفلسطيني، من خلال برامج متعددة، سواء برامج المتفوقين أو غيرها من البرامج الريادية التي تقوم بها مجموعة الاتصالات الفلسطينية في دعم الشباب الفلسطيني.

وأوضح  العكر، أنه تم تقديم ملايين الدولارات ضمن برامج المنح المتنوعة في كل عام  للطلاب في الجامعات، كبرامج الطب والهندسة والبرامج الإدارية وغيرها من البرامج، مشيراً إلى أن هذا العام وبالاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توجهت إلى التخصصات المهنية لأنها أكثر ما يحتاجه السوق الفلسطيني بناءً على دراسات قدمتها الوزارة، حيث قدمنا أكثر من 300 منحة للتخصصات المهنية.

 


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