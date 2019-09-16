صالة تسجيل معبر رفح تُصدر تنويهاً للطلاب الجدد

أصدرت صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح، الاثنين، تنويهاً مهماً حول تسجيل الطلاب الجدد للسفر، مؤكدةً أنه سيتم السماح لهم بالتسجيل للسفر على ورقة التسجيل المبدئي.





وأوضحت الصالة، أن ذلك سيكون لحين إحضارهم الإفادة الرسمية من الجامعة، علماً بأنه لن يتم إدراج اسم أي طالب على كشوفات السفر لم يستكمل إجراءات التسجيل بإحضار المستندات الأصلية للتسجيل الجامعي.

رام الله - دنيا الوطنوأكدت الصالة على استمرار استقبال الطلاب في صالة التسجيل على مدار أيام الأسبوع خلال أوقات الدوام الرسمي (من الأحد إلى الخميس).