إسرائيل تكشف تفاصيل "جدل درامي" كاد يؤدي لحرب بغزة الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطن

كشفت القناة الإسرائيلية الـ 13، تفاصيل جديدة حول ما قالته إنه "جدل درامي" كاد يؤدي إلى الحرب في غزة الأسبوع الماضي، بعد إطلاق صواريخ من القطاع.





وقالت القناة، إن كلاً من رئيس الأركان ورئيس الشاباك وقادة الجيش عارضوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شن هجوم واسع النطاق على غزة رداً على إطلاق صواريخ أسدود يوم الثلاثاء الماضي.



وأضافت: "عقد نتنياهو مشاروات أمنية يوم الثلاثاء الماضي بعد إطلاق الصواريخ على أسدود، وأصدر تعليماته لمؤسسة الدفاع لإعداد خطة عملية واسعة ضد غزة وحسب ما أكدت لي مصادر رفيعة كانت بدون مبالغة خطة واسعة للغاية".وأكملت: "حسب المصادر قالت في محتوى المشاورات أن قادة مؤسسة الدفاع أثاروا بعض التحفظات على الخطوة التي أراد نتنياهو الترويج لها حيث لا يعتقد رئيس الأركان ورئيس الشاباك ومسؤولون أمنيون آخرون أن إطلاق الصواريخ على أسدود يبرر تنفيذ مثل هذا الهجوم الواسع الذي قد يؤدي حسب مزاعمهم لتصعيد حاد سيتخلله إطلاق مئات الصواريخ بما في ذلك على غوش دان".واستطردت: "جادل قادة الجيش بأنه من أجل تنفيذ هذه الخطوة التي طلبها نتنياهو، يجب إجراء سلسلة من الاستعدادات مثل تحديث الخطط العملياتية وتجنيد الاحتياط، كما أنه من غير المعقول اختيار هذا التوقيت لعملية بهذا الحجم في غزة ما يمثل مشكلة كبيرة في ضوء حساب إسرائيل المفتوح مع الحزب في لبنان ومع الإيرانيين في سوريا".وتابعت: "أشار مصدر شارك في المشاروات إلى أن ما حدث مساء يوم الثلاثاء في مؤسسة الجيش أثار شعورًا بأن دوافع نتنياهو هي لاعتبارات سياسية".