شاهد: الرئيس الروسي يستشهد بآيات من القرآن الكريم

رام الله - دنيا الوطناستشهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بآية من القرآن الكريم في سياق حديثه عن الأزمة المشتعلة بين اليمن والسعودية، مؤكدا على ضرورة الحوار بين جميع الأطراف المتنازعة.وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة الثلاثية حول سوريا في أنقرة، إن ما يجري في اليمن هو كارثة إنسانية لا ينبغي أن تحل إلا بالحوار، ودعا أطراف النزاع اليمني إلى اتخاذ منصة أستانا نموذجا يحتذى لجمعهم حول طاولة واحدة.واستشهد بآيات من القرآن الكريم قائلا: "هنا أريد أن أتذكر بعض الآيات من الذكر الحكيم: "واعتصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا".