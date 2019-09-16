اشتية: تعليمات رئاسية بانصاف الموظفين وحل قضايا تفريغات 2005 والتقاعد المالي

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن الرئيس محمود عباس أعطى تعليمات للحكومة بإنصاف المواطنين بقطاع غزة، مضيفاً: "الحكومة ستعمل على إنصاف الموظفين بكل المقاييس".





وأضاف اشتية، لقناة (الميادين): "سيكون ذلك سواء في ملف الرواتب أو غيره، وهناك توجيهات بإنصاف الموظفين وتفريغات 2005، وحل قضية التقاعد المالي".







وتابع اشتية: "نجري مراجعة في قضية الرواتب ليس من أجل تضييع الوقت بل لنكون منصفين، لأننا ورثنا هم اسمه 2005 عمره 14 عاماً، وورثنا هم اسمه التقاعد المالي الذي ليس له أي أرضية قانونية وعمره أربع سنوات، وسنعالج هذه القضايا".



وشدد اشتية، على أن المشاريع في غزة ستبقى، قائلاً: "نحن نساعد في غزة 70 ألف أسرة ماليا كل ثلاثة أشهر تدفع منها السلطة 60% والاتحاد الاوروبي 40 %، إضافة لمشاريع أخرى كمحطات التنقية التي أنشأت بتوقيع الرئيس أبو مازن والحكومة".في سياق أخر، أكد اشتية أن الحكومة على دراية بكل ما تقوم به دولة قطر في قطاع غزة، موضحاً أن الاخيرة تنسق معنا وتبلغنا بكل شيء تفعله.