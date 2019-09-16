اشتية يُطلع عضو برلمان ألماني على انتهاكات الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، عضو البرلمان الألماني، يورن بوهمي، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية، وأطلعه على انتهاكات سلطات الاحتلال.



وقال رئيس الوزراء: "إسرائيل والمتمثلة برئيس حكومتها نتنياهو، تعمل على تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية، لا سيما من خلال تهويد القدس، ومصادرة وضم الأراضي، بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني، واستمرار عزلها لقطاع غزة".



وأضاف اشتية: "على المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي، المسارعة والاعتراف بالدولة الفلسطينية، للحفاظ على حل الدولتين من التلاشي، رداً على نية إسرائيل ضم أراض في الضفة الغربية، وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها".



واستعرض رئيس الوزراء استراتيجية الحكومة "الصمود المقاوم"، وسبل تحقيقها ونجاحها، خاصة من خلال تعزيز المنتج الوطني، وخلق فرص العمل، ومساندة كافة الجهود لإعادة الوحدة الوطنية.



وطالب اشتية ألمانيا بالمساعدة في إنشاء الكلية الجامعية للتدريب المهني والتقني، مشيراً إلى أن أبرز أهدافها هو إعادة تأهيل خريجي الجامعات، لا سيما العاطلين عن العمل، وربطهم بمتطلبات السوق.