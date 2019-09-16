شاهد: نتنياهو يُصلي عند حائط البراق من أجل الفوز بالانتخابات





وقال موقع (0404) الإسرائيلي: إن نتنياهو وصل مساء اليوم، لمنطقة حائط البراق في القدس، وأدى صلوات و"طقوساً" من أجل الانتصار في الانتخابات غداً.





وتجرى غداً في إسرائيل الانتخابات العامة لـ (كنيست) وسط منافسة كبيرة بين حزب (ليكود) برئاسة بنيامين نتنياهو، وحزب (أزرق- أبيض) برئاسة بيني غانتس.













رام الله - دنيا الوطنأدّى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، صلوات عند حائط البراق في القدس، من أجل الفوز بالانتخابات.