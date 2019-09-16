شؤون فلسطينية

شاهد: موظفو مؤسسة (البحر) يطالبون بصرف رواتبهم ويؤكدون: "جُزينا بالطرد"

شاهد: موظفو مؤسسة (البحر) يطالبون بصرف رواتبهم ويؤكدون: "جُزينا بالطرد"
الناطق باسم موظفي مؤسسة البحر
خاص دنيا الوطن
طالب الموظفون العاملون في مؤسسة (البحر) التي أُنشت بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، طالبوا الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه محمد اشتية، باعتمادهم كموظفين رسميين وصرف رواتبهم.

وقال إسلام الخطيب، الناطق باسم الموظفين، لـ "دنيا الوطن": "المؤسسة أنشت حسب القانون، بقرار رئاسي، وتتبع لمكتب الرئيس، وبين الحين والآخر كانت الحكومة تُثبت عدداً من الموظفين، وبقي 113 موظفاً دون تثبيت، ولكن بقوا على رأس عملهم".

وأضاف الخطيب: "بعد أحداث 2006 أوقفت رواتبنا بدون سابق إنذار أو وجه حق، حاولنا التواصل مع رئيس الوزراء في حينها سلام فياض، وكل مطالباتنا قوبلت بالرفض"، مشيراً إلى أن الرئيس محمود عباس، وقّع كتاباً يقضي بتثبيتهم على ديوان الموظفين".

وتابع الخطيب: "رئيس الوزارء في حينها رفض الاستجابة لمطالبنا، وخضنا عدة اعتصامات"، مشيراً إلى أنهم أوصلوا رسائلهم لجميع المسؤولين في السلطة.

وأكمل: "في عهد حكومة التوافق، شُكلت لجنة، وتمت دراسة حالتنا لكن القرار الذي اتخذ كان بمصادرة أصول وأملاك المؤسسة وتسريح العمال"، متسائلاً: "أيهم أهم الأصول والأملاك أم الموظفون".

وناشد الخطيب، الرئيس عباس، ورئيس وزرائه بحل الإشكالية وصرف رواتبهم، معبراً عن أمله بأن يتم حل القضية له ولزملائه.

للمزيد عبر التقرير التالي:

 


 



أخبار ذات صلة

قبها: التفاف مصلحة السجون على مطالب الأسرى سيُفجر الأوضاع

قبها: التفاف مصلحة السجون على مطالب الأسرى سيُفجر الأوضاع

اشتية يُطلع عضو برلمان ألماني على انتهاكات الاحتلال

اشتية يُطلع عضو برلمان ألماني على انتهاكات الاحتلال

مزهر: رفضنا لقاء العمادي وحماس قدمت ورقة مصالحة للمصريين يمكن البناء عليها

مزهر: رفضنا لقاء العمادي وحماس قدمت ورقة مصالحة للمصريين يمكن البناء عليها

بالصور والمستندات.. عائلة الفرا في خانيونس تَرد على سلطة الأراضي

بالصور والمستندات.. عائلة الفرا في خانيونس تَرد على سلطة الأراضي

نادي الأسير: دفعات جديدة من الأسرى تشرع بالإضراب عن الطعام

نادي الأسير: دفعات جديدة من الأسرى تشرع بالإضراب عن الطعام

توضيح من &#34;الديمقراطية&#34; بشأن الفقرة السادسة من بيان هيئة مسيرات العودة اليوم

توضيح من "الديمقراطية" بشأن الفقرة السادسة من بيان هيئة مسيرات العودة اليوم

تَنويه حول تسجيل الطلاب الجُدد للسفر عبر معبر رفح

تَنويه حول تسجيل الطلاب الجُدد للسفر عبر معبر رفح

مجلس الوزراء يُعلن إطلاق خطة لتعزيز صمود المواطنين في الأغوار

مجلس الوزراء يُعلن إطلاق خطة لتعزيز صمود المواطنين في الأغوار

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

قبها: التفاف مصلحة السجون على مطالب الأسرى سيُفجر الأوضاع

قبها: التفاف مصلحة السجون على مطالب الأسرى سيُفجر الأوضاع

اشتية يُطلع عضو برلمان ألماني على انتهاكات الاحتلال

اشتية يُطلع عضو برلمان ألماني على انتهاكات الاحتلال

تَنويه حول تسجيل الطلاب الجُدد للسفر عبر معبر رفح

تَنويه حول تسجيل الطلاب الجُدد للسفر عبر معبر رفح

مجلس الوزراء يُعلن إطلاق خطة لتعزيز صمود المواطنين في الأغوار

مجلس الوزراء يُعلن إطلاق خطة لتعزيز صمود المواطنين في الأغوار

غانتس: نتنياهو أراد جَرّ إسرائيل إلى الحرب لتأجيل الانتخابات

غانتس: نتنياهو أراد جَرّ إسرائيل إلى الحرب لتأجيل الانتخابات

مصرع شاب بحادث سير شمال سلفيت

مصرع شاب بحادث سير شمال سلفيت

طالبة جامعية تُناشد أهل الخير لتوفير رسوم الفصل الدراسي الأول

طالبة جامعية تُناشد أهل الخير لتوفير رسوم الفصل الدراسي الأول

مدير مشروع &#34;لسنا أرقاماً&#34; يُناشد الرئيس عباس إصدار جوازه السفر بدل فاقد

مدير مشروع "لسنا أرقاماً" يُناشد الرئيس عباس إصدار جوازه السفر بدل فاقد

منوعات

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

الحرب تشتعل بين نسرين طافش وديمة الجندي.. &#34;حيوانة وفاشلة&#34;؟

الحرب تشتعل بين نسرين طافش وديمة الجندي.. "حيوانة وفاشلة"؟

فيديو مسرّب لفنان لبناني يقوم بضرب امرأة وتعنيفها

فيديو مسرّب لفنان لبناني يقوم بضرب امرأة وتعنيفها

سعر صادم لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

سعر صادم لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

تعليق ساخر لحمدي الميرغني على صورته &#34;المُحرجة&#34; في زفاف هنا الزاهد

تعليق ساخر لحمدي الميرغني على صورته "المُحرجة" في زفاف هنا الزاهد

جمال والدة بسمة بوسيل يُثير دهشة جمهورها.. ومتابعون: &#34;مش عارفين نفرّق بينهما&#34;

جمال والدة بسمة بوسيل يُثير دهشة جمهورها.. ومتابعون: "مش عارفين نفرّق بينهما"

دنيا بطمة تكشف علاقتها حالياً بحلا ترك وتصرفات الأخيرة مع أختها غزل

دنيا بطمة تكشف علاقتها حالياً بحلا ترك وتصرفات الأخيرة مع أختها غزل

بروز بطن ريهانا في أحدث ظهور يشكك في حملها.. وتعليقها يحير الجمهور

بروز بطن ريهانا في أحدث ظهور يشكك في حملها.. وتعليقها يحير الجمهور

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

عربي

التحالف بقيادة السعودية وواشنطن يشيران إلى دور إيران بعملية استهداف &#34;أرامكو&#34;

التحالف بقيادة السعودية وواشنطن يشيران إلى دور إيران بعملية استهداف "أرامكو"

على متنه 38 شخصاً.. الجيش المصري يُنقذ يختاً في البحر الأحمر

على متنه 38 شخصاً.. الجيش المصري يُنقذ يختاً في البحر الأحمر

دون مؤشرات لحل الأزمة.. إضراب المعلمين الأردنيين يتواصل لليوم السابع

دون مؤشرات لحل الأزمة.. إضراب المعلمين الأردنيين يتواصل لليوم السابع

الحوثيون يكشفون نوع الطائرات التي نفذت الهجوم على منشآت النفط السعودية

الحوثيون يكشفون نوع الطائرات التي نفذت الهجوم على منشآت النفط السعودية