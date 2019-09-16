شاهد: موظفو مؤسسة (البحر) يطالبون بصرف رواتبهم ويؤكدون: "جُزينا بالطرد"

خاص دنيا الوطن



طالب الموظفون العاملون في مؤسسة (البحر) التي أُنشت بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، طالبوا الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه محمد اشتية، باعتمادهم كموظفين رسميين وصرف رواتبهم.





وقال إسلام الخطيب، الناطق باسم الموظفين، لـ "دنيا الوطن": "المؤسسة أنشت حسب القانون، بقرار رئاسي، وتتبع لمكتب الرئيس، وبين الحين والآخر كانت الحكومة تُثبت عدداً من الموظفين، وبقي 113 موظفاً دون تثبيت، ولكن بقوا على رأس عملهم".





وأضاف الخطيب: "بعد أحداث 2006 أوقفت رواتبنا بدون سابق إنذار أو وجه حق، حاولنا التواصل مع رئيس الوزراء في حينها سلام فياض، وكل مطالباتنا قوبلت بالرفض"، مشيراً إلى أن الرئيس محمود عباس، وقّع كتاباً يقضي بتثبيتهم على ديوان الموظفين".





وتابع الخطيب: "رئيس الوزارء في حينها رفض الاستجابة لمطالبنا، وخضنا عدة اعتصامات"، مشيراً إلى أنهم أوصلوا رسائلهم لجميع المسؤولين في السلطة.





وأكمل: "في عهد حكومة التوافق، شُكلت لجنة، وتمت دراسة حالتنا لكن القرار الذي اتخذ كان بمصادرة أصول وأملاك المؤسسة وتسريح العمال"، متسائلاً: "أيهم أهم الأصول والأملاك أم الموظفون".





وناشد الخطيب، الرئيس عباس، ورئيس وزرائه بحل الإشكالية وصرف رواتبهم، معبراً عن أمله بأن يتم حل القضية له ولزملائه.





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