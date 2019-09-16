شؤون فلسطينية

نادي الأسير: دفعات جديدة من الأسرى تشرع بالإضراب عن الطعام

نادي الأسير: دفعات جديدة من الأسرى تشرع بالإضراب عن الطعام
أسرى في سجون الاحتلال - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
 أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الاثنين، بأن دفعات جديدة من الأسرى ستشرع بالإضراب المفتوح عن الطعام، ليصل عدد الأسرى المضربين حتى مساء اليوم إلى 140 أسيرا، مضيفا أن الدفعات الجديدة من المضربين ستشمل أسرى من معتقلي (عوفر) و(مجدو).

 ويأتي تصاعد حدة المواجهة، مع استمرار إدارة معتقلات الاحتلال على موقفها الرافض للاستجابة لمطالب الأسرى أهمها: الالتزام بالاتفاق السابق المتعلق بإزالة أجهزة التشويش، وتفعيل الهواتف العمومية، إضافة إلى وقف الإجراءات العقابية التي فرضتها على الأسرى المضربين منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وبين نادي الأسير، في بيان له، أن إدارة المعتقلات نقلت غالبية الأسرى المضربين عن الطعام من الأقسام العامة إلى زنازين العزل، مع الإشارة إلى أن 25 أسيراً يواصلون الإضراب منذ ستة أيام، وهناك مجموعة من الأسرى يمتنعون عن شرب الماء منذ شروعهم بالإضراب.

ولفت إلى أن الأسرى بصدد إدراج مجموعة إضافية من المطالب في حال استمر الفشل كمصير للحوار، من ضمنها زيارة عائلات أسرى غزة علاوة على مجموعة من المطالب الحياتية.

وكان الأسرى في تاريخ العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، وتحديداً في معتقل "ريمون" قد استعادوا المواجهة مع الإدارة من جديد بعد تنكرها للاتفاق الذي تم في شهر نيسان/ أبريل الماضي، الذي تضمن المطالب ذاتها المتعلقة بأجهزة التشويش والهواتف العمومية، وتبع ذلك عدة جلسات من الحوار مع الإدارة كان مصيرها الفشل.

واعتبر نادي الأسير أن موقف إدارة معتقلات الاحتلال مستمد أولا من الموقف السياسي لدى الاحتلال، بإبقاء الأسرى كأداة للتجاذبات السياسية الحزبية، خاصة في ظل انعقاد الانتخابات الإسرائيلية من جديد، بحيث تصبح مطالب الأسرى مصدرا لمن يثبت قدرته على رفضها، وفرض المزيد من السياسات التنكيلية والانتقامية لإرضاء الشارع الإسرائيلي.

يُشار إلى أن المئات من الأسرى في شهر نيسان/أبريل الماضي، نفذوا خطوات نضالية استمرت لأيام، وانتهت بعد اتفاق جرى بينهم وبين إدارة المعتقلات، تضمن تلبية مجموعة من مطالبهم، أبرزها التوقف عن نصب أجهزة التشويش، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية.

ومن الجدير ذكره أن معركة أجهزة التشويش بدأت فعليا منذ شهر شباط/ فبراير 2019، وتبعها خطوات نضالية من الأسرى لمواجهتها، مقابل ذلك نفذت إدارة معتقلات الاحتلال عمليات قمع هي الأعنف منذ سنوات، منها عملية القمع الكبيرة في معتقل (النقب) الصحراوي التي جرت في آذار/مارس الماضي، أُصيب فيها العشرات من الأسرى بإصابات بليغة، وما يزال البعض يعاني آثارها.

أخبار ذات صلة

توضيح من &#34;الديمقراطية&#34; بشأن الفقرة السادسة من بيان هيئة مسيرات العودة اليوم

توضيح من "الديمقراطية" بشأن الفقرة السادسة من بيان هيئة مسيرات العودة اليوم

تنويه حول تسجيل الطلاب الجدد للسفر عبر معبر رفح

تنويه حول تسجيل الطلاب الجدد للسفر عبر معبر رفح

مجلس الوزراء يعلن إطلاق خطة لتعزيز صمود المواطنين في الأغوار

مجلس الوزراء يعلن إطلاق خطة لتعزيز صمود المواطنين في الأغوار

غانتس: نتنياهو أراد جر إسرائيل إلى الحرب لتأجيل الانتخابات

غانتس: نتنياهو أراد جر إسرائيل إلى الحرب لتأجيل الانتخابات

تزامناً مع الانتخابات.. الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة ومعابر القطاع

تزامناً مع الانتخابات.. الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة ومعابر القطاع

طالبة جامعية تُناشد أهل الخير لتوفير رسوم الفصل الدراسي الأول

طالبة جامعية تُناشد أهل الخير لتوفير رسوم الفصل الدراسي الأول

مدير مشروع &#34;لسنا أرقاماً&#34; يُناشد الرئيس عباس إصدار جوازه السفر بدل فاقد

مدير مشروع "لسنا أرقاماً" يُناشد الرئيس عباس إصدار جوازه السفر بدل فاقد

الطفلة سجود تُناشد أهل الخير مساعدتها وتخليصها من &#34;الاستهزاء&#34; بسبب انحراف الفك

الطفلة سجود تُناشد أهل الخير مساعدتها وتخليصها من "الاستهزاء" بسبب انحراف الفك

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

تنويه حول تسجيل الطلاب الجدد للسفر عبر معبر رفح

تنويه حول تسجيل الطلاب الجدد للسفر عبر معبر رفح

مجلس الوزراء يعلن إطلاق خطة لتعزيز صمود المواطنين في الأغوار

مجلس الوزراء يعلن إطلاق خطة لتعزيز صمود المواطنين في الأغوار

مصرع شاب بحادث سير شمال سلفيت

مصرع شاب بحادث سير شمال سلفيت

طالبة جامعية تُناشد أهل الخير لتوفير رسوم الفصل الدراسي الأول

طالبة جامعية تُناشد أهل الخير لتوفير رسوم الفصل الدراسي الأول

مدير مشروع &#34;لسنا أرقاماً&#34; يُناشد الرئيس عباس إصدار جوازه السفر بدل فاقد

مدير مشروع "لسنا أرقاماً" يُناشد الرئيس عباس إصدار جوازه السفر بدل فاقد

الطفلة سجود تُناشد أهل الخير مساعدتها وتخليصها من &#34;الاستهزاء&#34; بسبب انحراف الفك

الطفلة سجود تُناشد أهل الخير مساعدتها وتخليصها من "الاستهزاء" بسبب انحراف الفك

الشيوخي يُشيد بقرار عقد جلسة الحكومة اليوم بالأغوار للرد على نتنياهو

الشيوخي يُشيد بقرار عقد جلسة الحكومة اليوم بالأغوار للرد على نتنياهو

التربية تُطلع وفداً ألمانياً على انتهاكات الاحتلال بحق مدرسة بيت عور الفوقا

التربية تُطلع وفداً ألمانياً على انتهاكات الاحتلال بحق مدرسة بيت عور الفوقا

منوعات

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

الحرب تشتعل بين نسرين طافش وديمة الجندي.. &#34;حيوانة وفاشلة&#34;؟

الحرب تشتعل بين نسرين طافش وديمة الجندي.. "حيوانة وفاشلة"؟

فيديو مسرّب لفنان لبناني يقوم بضرب امرأة وتعنيفها

فيديو مسرّب لفنان لبناني يقوم بضرب امرأة وتعنيفها

سعر صادم لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

سعر صادم لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

تعليق ساخر لحمدي الميرغني على صورته &#34;المُحرجة&#34; في زفاف هنا الزاهد

تعليق ساخر لحمدي الميرغني على صورته "المُحرجة" في زفاف هنا الزاهد

جمال والدة بسمة بوسيل يُثير دهشة جمهورها.. ومتابعون: &#34;مش عارفين نفرّق بينهما&#34;

جمال والدة بسمة بوسيل يُثير دهشة جمهورها.. ومتابعون: "مش عارفين نفرّق بينهما"

دنيا بطمة تكشف علاقتها حالياً بحلا ترك وتصرفات الأخيرة مع أختها غزل

دنيا بطمة تكشف علاقتها حالياً بحلا ترك وتصرفات الأخيرة مع أختها غزل

بروز بطن ريهانا في أحدث ظهور يشكك في حملها.. وتعليقها يحير الجمهور

بروز بطن ريهانا في أحدث ظهور يشكك في حملها.. وتعليقها يحير الجمهور

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

عربي

على متنه 38 شخصاً.. الجيش المصري يُنقذ يختاً في البحر الأحمر

على متنه 38 شخصاً.. الجيش المصري يُنقذ يختاً في البحر الأحمر

دون مؤشرات لحل الأزمة.. إضراب المعلمين الأردنيين يتواصل لليوم السابع

دون مؤشرات لحل الأزمة.. إضراب المعلمين الأردنيين يتواصل لليوم السابع

الحوثيون يكشفون نوع الطائرات التي نفذت الهجوم على منشآت النفط السعودية

الحوثيون يكشفون نوع الطائرات التي نفذت الهجوم على منشآت النفط السعودية

إسرائيل تُغلق المجال الجوي على حدود لبنان

إسرائيل تُغلق المجال الجوي على حدود لبنان