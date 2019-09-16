توضيح من "الديمقراطية" بشأن الفقرة السادسة من بيان هيئة مسيرات العودة اليوم





وقالت الجبهة: إنها دعت اليم الشعب العربي الفلسطيني في مناطق الـ48 لأوسع مشاركة في التصويت للقائمة المشتركة في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي ستجرى غداً الثلاثاء، والتي تندرج في إطار التحدي والتصدي لسياسات حكومة نتنياهو وتصريحاته التي باتت تعتبر المصوتين الفلسطينيين العرب هم عدوه الأول في هذه الانتخابات، الأمر الذي يتطلب رداً على مستوى الحدث ومستوى التحدي.





يشار إلى أن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، أكدت أن الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها غداً الثلاثاء، هي انتخابات باطلة، و"تُكرس الوجود العنصري لهذا الكيان المصطنع، ونؤكد أنها لن تعطي الشرعية لهذا العدو المجرم"، وفق ما جاء في بيان الهيئة والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الاثنين، توضيحاً حول بيان الهيئة الوطنية العليا للمسيرات، وتحديداً ما ورد في الفقرة السادسة من البيان.وأوضحت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ما ورد في الفقرة السادسة من بيان الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، والذي صدر اليوم الاثنين في ختام اجتماعها الدوري لا تعبر عن رؤية الجبهة الديمقراطية التي طالبت بعدم إدراج هذه الصيغة، وتؤكدها دوماً في اجتماعاتها ولقاءاتها ومواقفها.