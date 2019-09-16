شؤون فلسطينية

تنويه حول تسجيل الطلاب الجدد للسفر عبر معبر رفح

تنويه حول تسجيل الطلاب الجدد للسفر عبر معبر رفح
معبر رفح - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
نوهت صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح اليوم الاثنين، للطلاب الجدد الملتحقين بجامعات الخارج، بأنه سيتم السماح بتسجيلهم للسفر على ورقة التسجيل المبدأي؛ وذلك لحين إحضارهم الإفادة الرسمية من الجامعة.

وأضافت: أنه لن يتم إدراج اسم أي طالب على كشوفات السفر لم يستكمل إجراءات التسجيل بإحضار المستندات الأصلية للتسجيل الجامعي.

وأكدت صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح التأكيد على استمرار استقبال الطلاب في صالة التسجيل على مدار أيام الأسبوع خلال أوقات الدوام الرسمي (من الأحد إلى الخميس).

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