التحالف بقيادة السعودية وواشنطن يشيران إلى دور إيران بعملية استهداف "أرامكو"

من جهتها، قالت كيلي كرافت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين: إن المعلومات الواردة بشأن الهجمات على منشأتي نفط بالسعودية "تشير إلى أن إيران هي المسؤولة" وإنه لا دليل على أن الهجمات جاءت من أراضي اليمن.



وقالت أيضا كارين بيرس سفيرة بريطانيا لدى المنظمة الدولية لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن "ما زلنا نُقيم ما حدث ومن المسؤول عن الهجمات. وبمجرد تحققنا سنبحث مع شركائنا الخطوة التالية بطريقة مسؤولة".



وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قال: إن طهران رفضت يوم الاثنين الاتهامات بأن لها دورا في الهجمات على المنشآت النفطية السعودية وقالت إنها "غير مقبولة" و "بلا أساس"، وذلك بعد أن قال مسؤول أمريكي كبير إن الجمهورية الإسلامية تقف وراء تلك الهجمات.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني "نستنكر هذه الاتهامات ونعتبرها غير مقبولة وبلا أساس على الإطلاق".



قال التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن اليوم الاثنين: إن المؤشرات الأولية تدل على أن الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين شُن بأسلحة إيرانية، ولم ينطلق من اليمن.وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، في مؤتمر صحفي في الرياض: "استمرت التحقيقات ولا تزال مستمرة مع الجهات المختصة، كافة المؤشرات والدلائل الخاصة بالعمليات والأسلحة التي تم استخدامها، تعطي دلالة مبدئية أن هذه الأسلحة أسلحة إيرانية، ونحن نعمل على الانتهاء من التحقيقات".وتابع: "ونحن نعمل حاليا على تحديد مكان انطلاق هذه الهجمات الإرهابية"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.