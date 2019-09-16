عبر(صفقة القرن).. الرئيس اللبناني يحذر من مخطط إسرائيلي لفرض حلول على العرب





ودعا عون إلى "التنبه للمخطط الإسرائيلي الذي يهدف إلى فرض الحلول على الدول العربية عبر (صفقة القرن)، لا سيما وأن إسرائيل ترى أن الظروف مؤاتية لتحقيق مبتغاها في ظل التشرذم القائم بين الدول العربية".



كلام عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم رئيس الهيئة التنفيذية في "رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية" اللواء عثمان عثمان مع وفد من المشاركين في "مؤتمر الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب" الذي بدأ أعمال دورة جمعيته العمومية الـ28 اليوم في بيروت، وفق ما نقل موقع صحيفة (النهار) اللبنانية.



وفي السياق، قال عون: "الحرب أفقدتنا الملايين، لا سيما في الفترة الحالية حيث مختلف الدول العربية تتنافر في ما بينها، في ظل صراع النفوذ بين الدول العظمى على المنطقة، ونحن نحصد تداعيات هذا الصراع من جوع ومآس ومعاناة وحروب وإرهاب، في مقابل المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تحقيق ما يسمى بـ"صفقة القرن"، لأن إسرائيل ترى أن الفرصة مؤاتية في هذه الظروف لتحقيق مبتغاها في ظل التشتت والانقسام العربي".



وأضاف: "أن محاولة فرض الحلول علينا يجب أن توقظ الجميع للعودة إلى القضية الأساسية. لأنه في حال حصل غير ذلك، لا نعلم ما هي النهاية التي سنصل إليها ولكن من المؤكد أنها ستكون صعبة جداً".





وتابع: "ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل أصبح من الوسائل الأساسية التي تستعمل في السباق الانتخابي الإسرائيلي. لذلك علينا اليوم العودة لحمل شعار فلسطين، شعار القضية الأساسية، ولنصغي إلى صوت العقل والقلب، خصوصاً أن إسرائيل لا تعمل فقط على مستوى أفراد، بل على مستوى شعوب بهدف بث التفرقة بينها".



رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، ضرورة العودة لحمل شعار القضية الأساسية والجوهرية وهي قضية فلسطين.