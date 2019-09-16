غانتس: نتنياهو أراد جر إسرائيل إلى الحرب لتأجيل الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس اليوم الاثنين: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أراد جر إسرائيل إلى الحرب لتأجيل الانتخابات.
وأوضح عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لقد قضى نتنياهو على الغموض حول المتطلبات السياسية، لقد فقده وأراد جرنا إلى الحرب لتأجيل الانتخابات".
وأضاف: "هذا سيناريو يناسب فيلم (هاوس أوف كاردز) وليس دولة إسرائيل - غداً سوف يصوتون وستكون لهذا نهاية".
وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين: إن الجيش الإسرائيلي وجهاز (شاباك) حذرا نتنياهو من تصعيد عسكري في القطاع، كان ينوي القيام به خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضافت الصحيفة: باختصار، منذ بداية الأسبوع الماضي، تشير الدلائل التراكمية إلى أن نتنياهو دفع باتجاه التصعيد العسكري مع غزة حتى يدفع رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيلي لتأجيل الانتخابات.
وتابعت: لكن نتنياهو تراجع، لأن رئيس الأركان كوخافي ورئيس الشاباك حذروه من الخطر الذي قد تتصاعد فيه العملية إلى الحرب.
وكانت الصحيفة قال صباح اليوم الاثنين: إن نتنياهو، تراجع في اللحظة الأخيرة عن شن عملية عسكرية في قطاع غزة، في أعقاب إطلاق قذيفة صاروخية صوب مدينة اسدود خلال إلقاء خطاب في تجمع انتخابي يوم الثلاثاء الماضي.
قال زعيم حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس اليوم الاثنين: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أراد جر إسرائيل إلى الحرب لتأجيل الانتخابات.
وأوضح عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لقد قضى نتنياهو على الغموض حول المتطلبات السياسية، لقد فقده وأراد جرنا إلى الحرب لتأجيل الانتخابات".
وأضاف: "هذا سيناريو يناسب فيلم (هاوس أوف كاردز) وليس دولة إسرائيل - غداً سوف يصوتون وستكون لهذا نهاية".
وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين: إن الجيش الإسرائيلي وجهاز (شاباك) حذرا نتنياهو من تصعيد عسكري في القطاع، كان ينوي القيام به خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضافت الصحيفة: باختصار، منذ بداية الأسبوع الماضي، تشير الدلائل التراكمية إلى أن نتنياهو دفع باتجاه التصعيد العسكري مع غزة حتى يدفع رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيلي لتأجيل الانتخابات.
وتابعت: لكن نتنياهو تراجع، لأن رئيس الأركان كوخافي ورئيس الشاباك حذروه من الخطر الذي قد تتصاعد فيه العملية إلى الحرب.
وكانت الصحيفة قال صباح اليوم الاثنين: إن نتنياهو، تراجع في اللحظة الأخيرة عن شن عملية عسكرية في قطاع غزة، في أعقاب إطلاق قذيفة صاروخية صوب مدينة اسدود خلال إلقاء خطاب في تجمع انتخابي يوم الثلاثاء الماضي.
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