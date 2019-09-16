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غانتس: نتنياهو أراد جر إسرائيل إلى الحرب لتأجيل الانتخابات

غانتس: نتنياهو أراد جر إسرائيل إلى الحرب لتأجيل الانتخابات
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس اليوم الاثنين: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أراد جر إسرائيل إلى الحرب لتأجيل الانتخابات.

وأوضح عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لقد قضى نتنياهو على الغموض حول المتطلبات السياسية، لقد فقده وأراد جرنا إلى الحرب لتأجيل الانتخابات".

وأضاف: "هذا سيناريو يناسب فيلم (هاوس أوف كاردز) وليس دولة إسرائيل - غداً سوف يصوتون وستكون لهذا نهاية".

وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين: إن الجيش الإسرائيلي وجهاز (شاباك) حذرا نتنياهو من تصعيد عسكري في القطاع، كان ينوي القيام به خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضافت الصحيفة: باختصار، منذ بداية الأسبوع الماضي، تشير الدلائل التراكمية إلى أن نتنياهو دفع باتجاه التصعيد العسكري مع غزة حتى يدفع رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيلي لتأجيل الانتخابات.

وتابعت: لكن نتنياهو تراجع، لأن رئيس الأركان كوخافي ورئيس الشاباك حذروه من الخطر الذي قد تتصاعد فيه العملية إلى الحرب.

وكانت الصحيفة قال صباح اليوم الاثنين: إن نتنياهو، تراجع في اللحظة الأخيرة عن شن عملية عسكرية في قطاع غزة، في أعقاب إطلاق قذيفة صاروخية صوب مدينة اسدود خلال إلقاء خطاب في تجمع انتخابي يوم الثلاثاء الماضي.

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