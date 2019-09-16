صحيفة إسرائيلية تكشف سبب عدم إقدام نتنياهو على شن عملية عسكرية بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين: إن الجيش الإسرائيلي وجهاز (شاباك) حذرا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من تصعيد عسكري في القطاع، كان ينوي القيام به خلال الأيام القليلة الماضية.
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين: إن الجيش الإسرائيلي وجهاز (شاباك) حذرا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من تصعيد عسكري في القطاع، كان ينوي القيام به خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضافت الصحيفة: باختصار، منذ بداية الأسبوع الماضي، تشير الدلائل التراكمية إلى أن نتنياهو دفع باتجاه التصعيد العسكري مع غزة حتى يدفع رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيلي لتأجيل الانتخابات.
وتابعت: لكن نتنياهو تراجع، لأن رئيس الأركان كوخافي ورئيس الشاباك حذروه من الخطر الذي قد تتصاعد فيه العملية إلى الحرب.
وكانت الصحيفة قال صباح اليوم الاثنين: إن نتنياهو، تراجع في اللحظة الأخيرة عن شن عملية عسكرية في قطاع غزة، في أعقاب إطلاق قذيفة صاروخية صوب مدينة اسدود خلال إلقاء خطاب في تجمع انتخابي يوم الثلاثاء الماضي.
وأضافت: أن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت عارض خطة نتنياهو التي كان من شأنها أن تؤدي إلى نشوب حرب في القطاع، واشترط عليه عقد اجتماع للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت).
وتابعت: لكن نتنياهو تراجع، لأن رئيس الأركان كوخافي ورئيس الشاباك حذروه من الخطر الذي قد تتصاعد فيه العملية إلى الحرب.
وكانت الصحيفة قال صباح اليوم الاثنين: إن نتنياهو، تراجع في اللحظة الأخيرة عن شن عملية عسكرية في قطاع غزة، في أعقاب إطلاق قذيفة صاروخية صوب مدينة اسدود خلال إلقاء خطاب في تجمع انتخابي يوم الثلاثاء الماضي.
وأضافت: أن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت عارض خطة نتنياهو التي كان من شأنها أن تؤدي إلى نشوب حرب في القطاع، واشترط عليه عقد اجتماع للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت).
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