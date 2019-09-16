صحيفة إسرائيلية تكشف سبب عدم إقدام نتنياهو على شن عملية عسكرية بالقطاع

وأضافت الصحيفة: باختصار، منذ بداية الأسبوع الماضي، تشير الدلائل التراكمية إلى أن نتنياهو دفع باتجاه التصعيد العسكري مع غزة حتى يدفع رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيلي لتأجيل الانتخابات.



وتابعت: لكن نتنياهو تراجع، لأن رئيس الأركان كوخافي ورئيس الشاباك حذروه من الخطر الذي قد تتصاعد فيه العملية إلى الحرب.



وكانت الصحيفة قال صباح اليوم الاثنين: إن نتنياهو، تراجع في اللحظة الأخيرة عن شن عملية عسكرية في قطاع غزة، في أعقاب إطلاق قذيفة صاروخية صوب مدينة اسدود خلال إلقاء خطاب في تجمع انتخابي يوم الثلاثاء الماضي.



وأضافت: أن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت عارض خطة نتنياهو التي كان من شأنها أن تؤدي إلى نشوب حرب في القطاع، واشترط عليه عقد اجتماع للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت).



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين: إن الجيش الإسرائيلي وجهاز (شاباك) حذرا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من تصعيد عسكري في القطاع، كان ينوي القيام به خلال الأيام القليلة الماضية.