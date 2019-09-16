دولي

صحيفة إسرائيلية تكشف سبب عدم إقدام نتنياهو على شن عملية عسكرية بالقطاع

صحيفة إسرائيلية تكشف سبب عدم إقدام نتنياهو على شن عملية عسكرية بالقطاع
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين: إن الجيش الإسرائيلي وجهاز (شاباك) حذرا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من تصعيد عسكري في القطاع، كان ينوي القيام به خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضافت الصحيفة: باختصار، منذ بداية الأسبوع الماضي، تشير الدلائل التراكمية إلى أن نتنياهو دفع باتجاه التصعيد العسكري مع غزة حتى يدفع رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيلي لتأجيل الانتخابات.

وتابعت: لكن نتنياهو تراجع، لأن رئيس الأركان كوخافي ورئيس الشاباك حذروه من الخطر الذي قد تتصاعد فيه العملية إلى الحرب.

وكانت الصحيفة قال صباح اليوم الاثنين: إن نتنياهو، تراجع في اللحظة الأخيرة عن شن عملية عسكرية في قطاع غزة، في أعقاب إطلاق قذيفة صاروخية صوب مدينة اسدود خلال إلقاء خطاب في تجمع انتخابي يوم الثلاثاء الماضي.

وأضافت: أن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت عارض خطة نتنياهو التي كان من شأنها أن تؤدي إلى نشوب حرب في القطاع، واشترط عليه عقد اجتماع للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت). 

أخبار ذات صلة

موقع إسرائيلي: دوي انفجارات في أشكول ناتجة عن مناورة عسكرية

موقع إسرائيلي: دوي انفجارات في أشكول ناتجة عن مناورة عسكرية

مقتل سبعة أشخاص وجرح ثلاثة بتحطم طائرة صغيرة في كولومبيا

مقتل سبعة أشخاص وجرح ثلاثة بتحطم طائرة صغيرة في كولومبيا

مقتل ستة جنود في الكاميرون بهجوم لـ (بوكو حرام)

مقتل ستة جنود في الكاميرون بهجوم لـ (بوكو حرام)

قبل ساعات من الانتخابات.. لمن سترجح الكفّة: نتنياهو أم غانتس وما موقف ليبرمان

قبل ساعات من الانتخابات.. لمن سترجح الكفّة: نتنياهو أم غانتس وما موقف ليبرمان

وزير إسرائيلي: سيتم نشر 19 ألف شرطي في مراكز الاقتراع بالانتخابات غداً

وزير إسرائيلي: سيتم نشر 19 ألف شرطي في مراكز الاقتراع بالانتخابات غداً

نتنياهو: لا يُوجد خيار سوى ضرب حماس ونَستعد لمفاجأتهم

نتنياهو: لا يُوجد خيار سوى ضرب حماس ونَستعد لمفاجأتهم

روسيا تنشر منظومة الدفاع الجوي (S-400) قرب القطب الشمالي

روسيا تنشر منظومة الدفاع الجوي (S-400) قرب القطب الشمالي

الخارجية الإيرانية: لن يكون هناك لقاء بين روحاني وترامب

الخارجية الإيرانية: لن يكون هناك لقاء بين روحاني وترامب

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

مصرع شاب بحادث سير شمال سلفيت

مصرع شاب بحادث سير شمال سلفيت

طالبة جامعية تُناشد أهل الخير لتوفير رسوم الفصل الدراسي الأول

طالبة جامعية تُناشد أهل الخير لتوفير رسوم الفصل الدراسي الأول

مدير مشروع &#34;لسنا أرقاماً&#34; يُناشد الرئيس عباس إصدار جوازه السفر بدل فاقد

مدير مشروع "لسنا أرقاماً" يُناشد الرئيس عباس إصدار جوازه السفر بدل فاقد

الطفلة سجود تُناشد أهل الخير مساعدتها وتخليصها من &#34;الاستهزاء&#34; بسبب انحراف الفك

الطفلة سجود تُناشد أهل الخير مساعدتها وتخليصها من "الاستهزاء" بسبب انحراف الفك

الشيوخي يُشيد بقرار عقد جلسة الحكومة اليوم بالأغوار للرد على نتنياهو

الشيوخي يُشيد بقرار عقد جلسة الحكومة اليوم بالأغوار للرد على نتنياهو

التربية تُطلع وفداً ألمانياً على انتهاكات الاحتلال بحق مدرسة بيت عور الفوقا

التربية تُطلع وفداً ألمانياً على انتهاكات الاحتلال بحق مدرسة بيت عور الفوقا

توقيع مذكرة تعاون بين الإعلام الرسمي والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

توقيع مذكرة تعاون بين الإعلام الرسمي والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

خالد يُعاني تسوس العظم و&#34;تنمر&#34; زملائه.. ووالدته تُناشد الرئيس: لا نملك ثمن جوازات السفر

خالد يُعاني تسوس العظم و"تنمر" زملائه.. ووالدته تُناشد الرئيس: لا نملك ثمن جوازات السفر

منوعات

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

الحرب تشتعل بين نسرين طافش وديمة الجندي.. &#34;حيوانة وفاشلة&#34;؟

الحرب تشتعل بين نسرين طافش وديمة الجندي.. "حيوانة وفاشلة"؟

فيديو مسرّب لفنان لبناني يقوم بضرب امرأة وتعنيفها

فيديو مسرّب لفنان لبناني يقوم بضرب امرأة وتعنيفها

سعر صادم لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

سعر صادم لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

تعليق ساخر لحمدي الميرغني على صورته &#34;المُحرجة&#34; في زفاف هنا الزاهد

تعليق ساخر لحمدي الميرغني على صورته "المُحرجة" في زفاف هنا الزاهد

جمال والدة بسمة بوسيل يُثير دهشة جمهورها.. ومتابعون: &#34;مش عارفين نفرّق بينهما&#34;

جمال والدة بسمة بوسيل يُثير دهشة جمهورها.. ومتابعون: "مش عارفين نفرّق بينهما"

دنيا بطمة تكشف علاقتها حالياً بحلا ترك وتصرفات الأخيرة مع أختها غزل

دنيا بطمة تكشف علاقتها حالياً بحلا ترك وتصرفات الأخيرة مع أختها غزل

بروز بطن ريهانا في أحدث ظهور يشكك في حملها.. وتعليقها يحير الجمهور

بروز بطن ريهانا في أحدث ظهور يشكك في حملها.. وتعليقها يحير الجمهور

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

عربي

على متنه 38 شخصاً.. الجيش المصري يُنقذ يختاً في البحر الأحمر

على متنه 38 شخصاً.. الجيش المصري يُنقذ يختاً في البحر الأحمر

دون مؤشرات لحل الأزمة.. إضراب المعلمين الأردنيين يتواصل لليوم السابع

دون مؤشرات لحل الأزمة.. إضراب المعلمين الأردنيين يتواصل لليوم السابع

الحوثيون يكشفون نوع الطائرات التي نفذت الهجوم على منشآت النفط السعودية

الحوثيون يكشفون نوع الطائرات التي نفذت الهجوم على منشآت النفط السعودية

إسرائيل تُغلق المجال الجوي على حدود لبنان

إسرائيل تُغلق المجال الجوي على حدود لبنان