مصرع شاب بحادث سير شمال سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إن شاباً لقي مصرعه، مساء اليوم الاثنين، بحادث سير شمال سلفيت.



وأضاف ارزيقات: أن شاباً (21 عاما) من بلدة كفل حارس شمال سلفيت، لقي مصرعه نتيجة حادث سير بين دراجته النارية ومركبة خاصة، مشيراً إلى أن الشرطة تباشر التحقيق بالحادث.