مصرع شاب بحادث سير شمال سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إن شاباً لقي مصرعه، مساء اليوم الاثنين، بحادث سير شمال سلفيت.
وأضاف ارزيقات: أن شاباً (21 عاما) من بلدة كفل حارس شمال سلفيت، لقي مصرعه نتيجة حادث سير بين دراجته النارية ومركبة خاصة، مشيراً إلى أن الشرطة تباشر التحقيق بالحادث.
قال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إن شاباً لقي مصرعه، مساء اليوم الاثنين، بحادث سير شمال سلفيت.
وأضاف ارزيقات: أن شاباً (21 عاما) من بلدة كفل حارس شمال سلفيت، لقي مصرعه نتيجة حادث سير بين دراجته النارية ومركبة خاصة، مشيراً إلى أن الشرطة تباشر التحقيق بالحادث.
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