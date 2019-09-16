تزامناً مع الانتخابات.. الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة ومعابر القطاع

جنود الاحتلال - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة، يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك تزامناً مع إجراء الانتخابات الإسرائيلية.



وقال المتحدث باسم الجيش في بيان: بناءً على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة ابتداءً من منتصف ليلة الاثنين- الثلاثاء (17.9)، وحتى منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء.



وأضاف: سيتم إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق، بناءً على تقييم الوضع وساعات العمل الاعتيادية.



وخلال ساعات الإغلاق، سيسمح بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط، وذلك بموافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق.