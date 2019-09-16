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على متنه 38 شخصاً.. الجيش المصري يُنقذ يختاً في البحر الأحمر

على متنه 38 شخصاً.. الجيش المصري يُنقذ يختاً في البحر الأحمر
يخت في البحر الأحمر - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش المصري، مساء اليوم الاثنين، أنه أنقذ يختاً سياحياً قبل تعرضه للغرق بالبحر الأحمر.

ووفقاً لموقع (روسيا اليوم)، تمكنت القوات البحرية المصرية من إنقاذ 38 فرداً، منهم 26 سائحاً، بالإضافة إلى طاقم من 12 فرداً، أبحروا على متن يخت سياحي تعرض لعطل في البحر الأحمر قبالة السواحل المصرية.

وقال بيان للمتحدث العسكري المصري: إنه صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، بتوجيه عدد من وحدات القوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائي لقاعدة البحر الأحمر البحرية، لإنقاذ طاقم اليخت والسائحين، بعد تعرض اليخت لأعطال فنية، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

ونجحت القوات البحرية، في إنقاذ طاقم اليخت والسائحين الأجانب، حيث تم إخلاؤهم، وتقديم المساعدات الطبية والإدارية لهم، فور وصولهم إلى قاعدة البحر الأحمر البحرية.

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