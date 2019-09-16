طالبة جامعية تُناشد أهل الخير لتوفير رسوم الفصل الدراسي الأول

تقف الظروف الاقتصادية الصعبة عائقاً أمام الطالبة دالية في إكمال دراستها بالجامعة، دالية ملتحقة بكلية المهن الصحية في سنتها الدراسية الثالثة، وقد حرمت من انتظامها في الدراسة، فتأخرت عاماً عن زملائها بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها العائلة.



طرقت كل الأبواب ولم يبقَ أمامها إلا أن تناشد أهل الخير لمساعدتها بتوفير الرسوم الجديدة لمواصلة دراستها الجامعية البالغة 4232 شيكلأ الطالبة من عائلة محتاجة مكونة من 8 افراد، الاب كبير في السن ويعاني من امراض مزمنة ويعمل بالمياومة ومرات كثيرة لا يجد عملاً وبالكاد يتمكن من توفير مصاريف العائلة الاساسية، ولديه ابنة ايضا في الجامعة ناهيك عن مصاريفها واقساطها الجامعية الباهظة، ولا يوجد اي معيل سوى الاب الذي رغم كبر سنه يعمل عامل بناء وما زال يكابد من اجل لقمة العيش يأمل ان تحظى بناته بالتعليم حتى يكون لهن مستقبل آمن وميسور.





تناشد الطالبة أهل الخير مساعدتها لتتمكن من التسجيل بالجامعة







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رام الله - دنيا الوطن - عماد ابو الجدايل