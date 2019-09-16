شؤون فلسطينية

مدير مشروع "لسنا أرقاماً" يُناشد الرئيس عباس إصدار جوازه السفر بدل فاقد

مدير مشروع "لسنا أرقاماً" يُناشد الرئيس عباس إصدار جوازه السفر بدل فاقد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وجه المواطن أحمد نصري سالم الناعوق مناشدة عاجلة لرئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن جاء نصها كما وصلت "دنيا الوطن" كالتالي:

أنا المواطن أحمد نصري سالم الناعوق من مدينة دير البلح، وأحمل شهادة بكالوريوس في الأدب الانجليزي من جامعة الأزهر بغزة. وأعمل كصحفي ومدير مشروع لسنا أرقاماً (We Are Not Numbers) وهو مشروع قصصي انساني يهدف لتغيير الصورة النمطية عن الشعب الفلسطيني في الغرب ومساعدة الشباب الفلسطيني في كتابة قصصهم الانسانية باللغة الانجليزية. أتوجه اليوم لسيادتكم وكلي أمل أن تساعدونني في اصدار تعليمات سيادتكم للجهات المعنية لإصدار جواز سفر بدل فاقد.

وأحيطكم علماً بأني قد تقدمت للجهات المعنية بطلب اصدار جواز سفر بدل فاقد منذ أكثر من سبعة أشهر، وقمت بعمل كافة الاجراءات القانونية اللازمة للحصول على حقي بإصدار جواز سفر بدل فاقد، وذلك بعد أن فقدت جواز سفري الأول وكافة أوراقي الرسمية في جمهورية مصر العربية بعد انا تمت دعوتي للمشاركة في مؤتمر شباب العالم العام الماضي والذي قد كان سيادتكم من الحاضرين اليه.

وفي خلال العام السابق فاني قد تم اختياري في العديد من المؤتمرات الدولية للمشاركة فيها وتمثيل الشباب الفلسطيني، ولكني لم أستطع المشاركة بسبب عدم حصولي على جواز سفر فلسطيني.

أتوجه اليوم لكم بطلب عاجل لإصدار تعليماتكم للجهات المعنية بإصدار جواز السفر الخاص بي، حيث تم اختياري في منحة Chevening الممولة من الحكومة البريطانية لدراسة الماجستير في الاعلام الدولي في جامعة Leeds، وكان من المفترض أن أسافر اليوم مع زملائي بالمنحة حيث تم اصدار تصريح ايرز الخاص بي للعبور من خلاله، لكنني لم أتمكن من السفر بسبب عدم حصولي على جواز السفر، وستبدأ الدراسة خلال أسبوعين من الان.

أرجو من سيادتكم التكرم واصدار تعليماتكم للجهات المعنية وكلي ثقة بكم أنكم لن تخذلونني، حيث أني قررت دراسة الاعلام الدولي لكي أتمكن من خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عنها في مجال الاعلام الدولي.

للتواصل/0569392019

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