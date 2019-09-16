الطفلة سجود تُناشد أهل الخير مساعدتها وتخليصها من "الاستهزاء" بسبب انحراف الفك

رام الله - دنيا الوطنتُعاني الطفلة سجود عرفات الدنف من انحراف في الفك وتحتاج لجهاز يكلف 3500 شيقل، العائلة معدمة، والبنت تتعرض لاستهزاء وتنمر من زميلاتها بسبب انحراف فكها.تُناشد عائلتها أهل الخير بمساعدتها لأنها حقاً تحتاج مساعد عاجلة ومُبكرة.للتواصل/00970598278149