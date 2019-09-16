الطفلة سجود تُناشد أهل الخير مساعدتها وتخليصها من "الاستهزاء" بسبب انحراف الفك
رام الله - دنيا الوطن
تُعاني الطفلة سجود عرفات الدنف من انحراف في الفك وتحتاج لجهاز يكلف 3500 شيقل، العائلة معدمة، والبنت تتعرض لاستهزاء وتنمر من زميلاتها بسبب انحراف فكها.
تُناشد عائلتها أهل الخير بمساعدتها لأنها حقاً تحتاج مساعد عاجلة ومُبكرة.
للتواصل/
00970598278149
تُعاني الطفلة سجود عرفات الدنف من انحراف في الفك وتحتاج لجهاز يكلف 3500 شيقل، العائلة معدمة، والبنت تتعرض لاستهزاء وتنمر من زميلاتها بسبب انحراف فكها.
تُناشد عائلتها أهل الخير بمساعدتها لأنها حقاً تحتاج مساعد عاجلة ومُبكرة.
للتواصل/
00970598278149
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