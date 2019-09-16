شؤون فلسطينية

الشيوخي يُشيد بقرار عقد جلسة الحكومة اليوم بالأغوار للرد على نتنياهو

الشيوخي يُشيد بقرار عقد جلسة الحكومة اليوم بالأغوار للرد على نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أشاد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية، المهندس عزمي الشيوخي، بقرار الحكومة الفلسطينية عقد جلستها اليوم الاثنين في الأغوار للرد على نتنياهو.

وتعقد الحكومة الفلسطينية، جلستها ظهر اليوم، في قرية فصايل في غور الأردن، رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بنيته ضم الغور لـ"سيادة إسرائيل".

وأوضح الشيوخي، أن قرار الحكومة الفلسطينية بعقد جلسة مجلس الوزراء ظهر اليوم الاثنين في الأغوار، يأتي في إطار البرامج والسياسات الفلسطينية الحكيمة لمواجهة التحديات والأخطار الاحتلالية والإحلالية والاستيطانية الاستعمارية والتهويدية في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية العادلة.

وأضاف أن عقد جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم في الأغوار، يدلل على البرنامج الوطني لحكومتنا الفلسطينية الذي يرتكز على حماية الأرض من الأسرلة والتهويد والأخطار الإسرائيلية الخبيثة، وأيضا يرتكز على برامج تعزيز الصمود للأهالي وللمزارعين ولإعادة الاعتبار للقطاعات الزراعية والانتاجية، ضمن خطوات فك الارتباط والاستقلال الاقتصادي.

وأشاد الشيوخي بتوجهات ونشاطات وقرارات حكومة الدكتور محمد اشتية الوطنية، التي وصلت إلى مواكبة التطورات ومشاركة أبناء شعبنا ومؤسساتنا ميدانياً الأمل والألم والعمل يداً بيد مع جميع القطاعات والمؤسسات، بما يعزز الصمود، ويحمي الأرض والمشروع الوطني، وإنجازات شعبنا على طريق الحرية والعودة والتحرير والاستقلال، مشدداً على أن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا تمثل الحقيقة، وأن الاحتلال والمستوطنين الغزاة إلى زوال.
.

وقد أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية، أن الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية/ والحديث عن ضمها باطل والمستوطنون غير شرعيين.

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة، التي عقدت في بلدة فصايل في الأغوار، "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ملتزمون بالعمل على تعزيز صمود أهلنا بشتى الطرق، وأن تكون الأغوار حديقة خضار وفواكه فلسطين".

وشدد اشتية، على "أننا سنقاضي غسرائيل في المحاكم الدولية على استغلالها لأرضنا في الأغوار، وسنبقى نصارع هذا الاحتلال على الأرض، وفي مختلف المحافل الدولية".

وأشار إلى أن اجتماع الحكومة اليوم في فصايل، هو "للتأكيد على هويتها الفلسطينية، كما سيكون لنا اجتماعات في محافظات أخرى".

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أمس الأحد، أن "مجلس الوزراء سيعقد جلسته الأسبوعية الاثنين الساعة الـ 12 ظهراً، في قرية فصايل بالأغوار".

ويذكر أن الجلسة تأتي ضمن استراتيجية الحكومة عبر التنمية بالعناقيد لتعزيز صمود المزارعين، ولمواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة نتنياهو، التأم أمس في المجلس الإقليمي في غور الأردن.

وكان نتنياهو قد أعلن الأسبوع الماضي، عن نيته ضم غور الأردن، ومنطقة شمال البحر الميت، ولاقى ذلك ردود فعل محلية وإقليمية ودولية غاضبة ومنددة.

أخبار ذات صلة

طالبة جامعية تُناشد أهل الخير لتوفير رسوم الفصل الدراسي الأول

طالبة جامعية تُناشد أهل الخير لتوفير رسوم الفصل الدراسي الأول

مدير مشروع &#34;لسنا أرقاماً&#34; يُناشد الرئيس عباس إصدار جوازه السفر بدل فاقد

مدير مشروع "لسنا أرقاماً" يُناشد الرئيس عباس إصدار جوازه السفر بدل فاقد

الطفلة سجود تُناشد أهل الخير مساعدتها وتخليصها من &#34;الاستهزاء&#34; بسبب انحراف الفك

الطفلة سجود تُناشد أهل الخير مساعدتها وتخليصها من "الاستهزاء" بسبب انحراف الفك

التربية تُطلع وفداً ألمانياً على انتهاكات الاحتلال بحق مدرسة بيت عور الفوقا

التربية تُطلع وفداً ألمانياً على انتهاكات الاحتلال بحق مدرسة بيت عور الفوقا

توقيع مذكرة تعاون بين الإعلام الرسمي والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

توقيع مذكرة تعاون بين الإعلام الرسمي والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

خالد يُعاني تسوس العظم و&#34;تنمر&#34; زملائه.. ووالدته تُناشد الرئيس: لا نملك ثمن جوازات السفر

خالد يُعاني تسوس العظم و"تنمر" زملائه.. ووالدته تُناشد الرئيس: لا نملك ثمن جوازات السفر

مركز التميّز في جامعة النجاح يستضيف ورشة (التكنولوجيا المالية الحاضر والمستقبل)

مركز التميّز في جامعة النجاح يستضيف ورشة (التكنولوجيا المالية الحاضر والمستقبل)

المفتي العام يُحذّر من محاولات سن قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ بالضفة

المفتي العام يُحذّر من محاولات سن قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ بالضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

طالبة جامعية تُناشد أهل الخير لتوفير رسوم الفصل الدراسي الأول

طالبة جامعية تُناشد أهل الخير لتوفير رسوم الفصل الدراسي الأول

مدير مشروع &#34;لسنا أرقاماً&#34; يُناشد الرئيس عباس إصدار جوازه السفر بدل فاقد

مدير مشروع "لسنا أرقاماً" يُناشد الرئيس عباس إصدار جوازه السفر بدل فاقد

الطفلة سجود تُناشد أهل الخير مساعدتها وتخليصها من &#34;الاستهزاء&#34; بسبب انحراف الفك

الطفلة سجود تُناشد أهل الخير مساعدتها وتخليصها من "الاستهزاء" بسبب انحراف الفك

الشيوخي يُشيد بقرار عقد جلسة الحكومة اليوم بالأغوار للرد على نتنياهو

الشيوخي يُشيد بقرار عقد جلسة الحكومة اليوم بالأغوار للرد على نتنياهو

التربية تُطلع وفداً ألمانياً على انتهاكات الاحتلال بحق مدرسة بيت عور الفوقا

التربية تُطلع وفداً ألمانياً على انتهاكات الاحتلال بحق مدرسة بيت عور الفوقا

توقيع مذكرة تعاون بين الإعلام الرسمي والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

توقيع مذكرة تعاون بين الإعلام الرسمي والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

خالد يُعاني تسوس العظم و&#34;تنمر&#34; زملائه.. ووالدته تُناشد الرئيس: لا نملك ثمن جوازات السفر

خالد يُعاني تسوس العظم و"تنمر" زملائه.. ووالدته تُناشد الرئيس: لا نملك ثمن جوازات السفر

مركز التميّز في جامعة النجاح يستضيف ورشة (التكنولوجيا المالية الحاضر والمستقبل)

مركز التميّز في جامعة النجاح يستضيف ورشة (التكنولوجيا المالية الحاضر والمستقبل)

منوعات

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

الحرب تشتعل بين نسرين طافش وديمة الجندي.. &#34;حيوانة وفاشلة&#34;؟

الحرب تشتعل بين نسرين طافش وديمة الجندي.. "حيوانة وفاشلة"؟

فيديو مسرّب لفنان لبناني يقوم بضرب امرأة وتعنيفها

فيديو مسرّب لفنان لبناني يقوم بضرب امرأة وتعنيفها

سعر صادم لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

سعر صادم لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

تعليق ساخر لحمدي الميرغني على صورته &#34;المُحرجة&#34; في زفاف هنا الزاهد

تعليق ساخر لحمدي الميرغني على صورته "المُحرجة" في زفاف هنا الزاهد

جمال والدة بسمة بوسيل يُثير دهشة جمهورها.. ومتابعون: &#34;مش عارفين نفرّق بينهما&#34;

جمال والدة بسمة بوسيل يُثير دهشة جمهورها.. ومتابعون: "مش عارفين نفرّق بينهما"

دنيا بطمة تكشف علاقتها حالياً بحلا ترك وتصرفات الأخيرة مع أختها غزل

دنيا بطمة تكشف علاقتها حالياً بحلا ترك وتصرفات الأخيرة مع أختها غزل

بروز بطن ريهانا في أحدث ظهور يشكك في حملها.. وتعليقها يحير الجمهور

بروز بطن ريهانا في أحدث ظهور يشكك في حملها.. وتعليقها يحير الجمهور

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

عربي

الحوثيون يكشفون نوع الطائرات التي نفذت الهجوم على منشآت النفط السعودية

الحوثيون يكشفون نوع الطائرات التي نفذت الهجوم على منشآت النفط السعودية

منظمة دولية: إسرائيل تدخلت بالانتخابات التونسية

منظمة دولية: إسرائيل تدخلت بالانتخابات التونسية

الانتخابات التونسية.. نسبة تصويت ضعيفة وتوقعات بجولة ثانية

الانتخابات التونسية.. نسبة تصويت ضعيفة وتوقعات بجولة ثانية

انطلاق خامس عملية لملاحقة عناصر تنظيم الدولة بالعراق

انطلاق خامس عملية لملاحقة عناصر تنظيم الدولة بالعراق