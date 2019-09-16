شؤون فلسطينية

توما سليمان: بعض العرب ورقة تغطية لـ"عورات" الليكود الإسرائيلي

توما سليمان: بعض العرب ورقة تغطية لـ"عورات" الليكود الإسرائيلي
توما سليمان
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكدت عضو القائمة العربية المشتركة في انتخابات (كنيست) الإسرائيلي، عايدة توما سليمان، أن بعض العرب بعتبرون ورقة تغطية لـ "عورات" حزب الليكود الإسرائيلي.

وأوضحت توما سليمان، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان لديه سابقاً وزير عربي في حكومته هو أيوب القرا، مشيرة إلى أن الحديث عن وجود وزير عربي بحكومة الاحتلال ليس جديداً.

وأضافت توما سليمان: "هناك عرب ينتمون لحزب الليكود والقضية ليست قضية وزير عربي، وإنما محاولات تسخيف فكرة التأثير العربي في الانتخابات".

وتابعت: "حديث نتياهو عن وزير عربي يتحدث عن مؤتمر بأمر الليكود، وسيكون نوع من التغطية على حكومة الاحتلال، وهذا ما يهمه، وبالنسبة لنا أي زير في هذه الحالة هو وزير ليكودي، وليس وزيراً عربياً، ولن نقبل أن نكون جزءاً من حكومة الاحتلال".

وأكملت: "كما قلنا منذ البداية نتنياهو يحاول ضرب نسب التصويت بين العرب، وعدم السماح لنقل التصويت لأهلنا في النقب يمثل عرقلة لمشاركتهم بالانتخابات".

ونوهت إلى أن القائمة المشتركة حلت الإشكالية من خلال توفير المواصلات والخدمات لهم من أجل إيصالهم لصناديق الاقتراع وإمكانية إدلائهم بأصواتهم.

وحول مشاركة عدد من الشباب بالدعاية الانتخابية لحزب (أزرق - أبيض) قالت توما سليمان: "نشعر بالألم عندما ينخدع شبابنا بأي حزب إسرائيلي أي كان، وحزب (أزرق- أبيض) ارتكب ثلاثة من قياداته آلاف الجرائم".

وأضافت: "هدفنا إرجاع كل صوت من أصوات شعبنا لحضن شعبنا، وممثلو الخط الوطني هؤلاء أبناؤنا وبناتنا، ونحنن نعمل جاهدين لتصلهم الكلمة الصادقة والوطنية".

واستطردت: "اثنان ممن شاركو في الدعاية، أعلنوا أنه تم التغرير بهم، وطلبوا منهم المشاركة كي يطرحوا قضايا مجتمعنا العربي وفوجئوا أن ما قاموا به أدخل بدعاية لأزرق وأبيض".

وقالت: "بعض الأحزاب الإسرائيلية تسعى لتقديم مغريات لعدد من الشخصيات بالمجتمع العربي، ونحن ننتظر ما الذي يحضرونه لنا في الانتخابات، ونتوقع التحريض علينا بشكل كبير".

واستكملت: "يحاولون ضرب القائمة المشتركة، ولكننا نشهد صحوة في الأيام الأخيرة، نأمل أن تستمر حتى تنتهي الانتخابات".

أخبار ذات صلة

قبها: التفاف مصلحة السجون على مطالب الأسرى سيُفجر الأوضاع

قبها: التفاف مصلحة السجون على مطالب الأسرى سيُفجر الأوضاع

اشتية يُطلع عضو برلمان ألماني على انتهاكات الاحتلال

اشتية يُطلع عضو برلمان ألماني على انتهاكات الاحتلال

مزهر: رفضنا لقاء العمادي وحماس قدمت ورقة مصالحة للمصريين يمكن البناء عليها

مزهر: رفضنا لقاء العمادي وحماس قدمت ورقة مصالحة للمصريين يمكن البناء عليها

بالصور والمستندات.. عائلة الفرا في خانيونس تَرد على سلطة الأراضي

بالصور والمستندات.. عائلة الفرا في خانيونس تَرد على سلطة الأراضي

شاهد: موظفو مؤسسة (البحر) يطالبون بصرف رواتبهم ويؤكدون: &#34;جُزينا بالطرد&#34;

شاهد: موظفو مؤسسة (البحر) يطالبون بصرف رواتبهم ويؤكدون: "جُزينا بالطرد"

نادي الأسير: دفعات جديدة من الأسرى تشرع بالإضراب عن الطعام

نادي الأسير: دفعات جديدة من الأسرى تشرع بالإضراب عن الطعام

توضيح من &#34;الديمقراطية&#34; بشأن الفقرة السادسة من بيان هيئة مسيرات العودة اليوم

توضيح من "الديمقراطية" بشأن الفقرة السادسة من بيان هيئة مسيرات العودة اليوم

تَنويه حول تسجيل الطلاب الجُدد للسفر عبر معبر رفح

تَنويه حول تسجيل الطلاب الجُدد للسفر عبر معبر رفح

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

قبها: التفاف مصلحة السجون على مطالب الأسرى سيُفجر الأوضاع

قبها: التفاف مصلحة السجون على مطالب الأسرى سيُفجر الأوضاع

اشتية يُطلع عضو برلمان ألماني على انتهاكات الاحتلال

اشتية يُطلع عضو برلمان ألماني على انتهاكات الاحتلال

تَنويه حول تسجيل الطلاب الجُدد للسفر عبر معبر رفح

تَنويه حول تسجيل الطلاب الجُدد للسفر عبر معبر رفح

مجلس الوزراء يُعلن إطلاق خطة لتعزيز صمود المواطنين في الأغوار

مجلس الوزراء يُعلن إطلاق خطة لتعزيز صمود المواطنين في الأغوار

غانتس: نتنياهو أراد جَرّ إسرائيل إلى الحرب لتأجيل الانتخابات

غانتس: نتنياهو أراد جَرّ إسرائيل إلى الحرب لتأجيل الانتخابات

مصرع شاب بحادث سير شمال سلفيت

مصرع شاب بحادث سير شمال سلفيت

طالبة جامعية تُناشد أهل الخير لتوفير رسوم الفصل الدراسي الأول

طالبة جامعية تُناشد أهل الخير لتوفير رسوم الفصل الدراسي الأول

مدير مشروع &#34;لسنا أرقاماً&#34; يُناشد الرئيس عباس إصدار جوازه السفر بدل فاقد

مدير مشروع "لسنا أرقاماً" يُناشد الرئيس عباس إصدار جوازه السفر بدل فاقد

منوعات

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

الحرب تشتعل بين نسرين طافش وديمة الجندي.. &#34;حيوانة وفاشلة&#34;؟

الحرب تشتعل بين نسرين طافش وديمة الجندي.. "حيوانة وفاشلة"؟

فيديو مسرّب لفنان لبناني يقوم بضرب امرأة وتعنيفها

فيديو مسرّب لفنان لبناني يقوم بضرب امرأة وتعنيفها

سعر صادم لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

سعر صادم لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

تعليق ساخر لحمدي الميرغني على صورته &#34;المُحرجة&#34; في زفاف هنا الزاهد

تعليق ساخر لحمدي الميرغني على صورته "المُحرجة" في زفاف هنا الزاهد

جمال والدة بسمة بوسيل يُثير دهشة جمهورها.. ومتابعون: &#34;مش عارفين نفرّق بينهما&#34;

جمال والدة بسمة بوسيل يُثير دهشة جمهورها.. ومتابعون: "مش عارفين نفرّق بينهما"

دنيا بطمة تكشف علاقتها حالياً بحلا ترك وتصرفات الأخيرة مع أختها غزل

دنيا بطمة تكشف علاقتها حالياً بحلا ترك وتصرفات الأخيرة مع أختها غزل

بروز بطن ريهانا في أحدث ظهور يشكك في حملها.. وتعليقها يحير الجمهور

بروز بطن ريهانا في أحدث ظهور يشكك في حملها.. وتعليقها يحير الجمهور

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

عربي

التحالف بقيادة السعودية وواشنطن يشيران إلى دور إيران بعملية استهداف &#34;أرامكو&#34;

التحالف بقيادة السعودية وواشنطن يشيران إلى دور إيران بعملية استهداف "أرامكو"

على متنه 38 شخصاً.. الجيش المصري يُنقذ يختاً في البحر الأحمر

على متنه 38 شخصاً.. الجيش المصري يُنقذ يختاً في البحر الأحمر

دون مؤشرات لحل الأزمة.. إضراب المعلمين الأردنيين يتواصل لليوم السابع

دون مؤشرات لحل الأزمة.. إضراب المعلمين الأردنيين يتواصل لليوم السابع

الحوثيون يكشفون نوع الطائرات التي نفذت الهجوم على منشآت النفط السعودية

الحوثيون يكشفون نوع الطائرات التي نفذت الهجوم على منشآت النفط السعودية