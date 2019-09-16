توما سليمان: بعض العرب ورقة تغطية لـ"عورات" الليكود الإسرائيلي

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكدت عضو القائمة العربية المشتركة في انتخابات (كنيست) الإسرائيلي، عايدة توما سليمان، أن بعض العرب بعتبرون ورقة تغطية لـ "عورات" حزب الليكود الإسرائيلي.





وأوضحت توما سليمان، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان لديه سابقاً وزير عربي في حكومته هو أيوب القرا، مشيرة إلى أن الحديث عن وجود وزير عربي بحكومة الاحتلال ليس جديداً.

وأضافت توما سليمان: "هناك عرب ينتمون لحزب الليكود والقضية ليست قضية وزير عربي، وإنما محاولات تسخيف فكرة التأثير العربي في الانتخابات".





وتابعت: "حديث نتياهو عن وزير عربي يتحدث عن مؤتمر بأمر الليكود، وسيكون نوع من التغطية على حكومة الاحتلال، وهذا ما يهمه، وبالنسبة لنا أي زير في هذه الحالة هو وزير ليكودي، وليس وزيراً عربياً، ولن نقبل أن نكون جزءاً من حكومة الاحتلال".





وأكملت: "كما قلنا منذ البداية نتنياهو يحاول ضرب نسب التصويت بين العرب، وعدم السماح لنقل التصويت لأهلنا في النقب يمثل عرقلة لمشاركتهم بالانتخابات".





ونوهت إلى أن القائمة المشتركة حلت الإشكالية من خلال توفير المواصلات والخدمات لهم من أجل إيصالهم لصناديق الاقتراع وإمكانية إدلائهم بأصواتهم.





وحول مشاركة عدد من الشباب بالدعاية الانتخابية لحزب (أزرق - أبيض) قالت توما سليمان: "نشعر بالألم عندما ينخدع شبابنا بأي حزب إسرائيلي أي كان، وحزب (أزرق- أبيض) ارتكب ثلاثة من قياداته آلاف الجرائم".





وأضافت: "هدفنا إرجاع كل صوت من أصوات شعبنا لحضن شعبنا، وممثلو الخط الوطني هؤلاء أبناؤنا وبناتنا، ونحنن نعمل جاهدين لتصلهم الكلمة الصادقة والوطنية".





واستطردت: "اثنان ممن شاركو في الدعاية، أعلنوا أنه تم التغرير بهم، وطلبوا منهم المشاركة كي يطرحوا قضايا مجتمعنا العربي وفوجئوا أن ما قاموا به أدخل بدعاية لأزرق وأبيض".







وقالت: "بعض الأحزاب الإسرائيلية تسعى لتقديم مغريات لعدد من الشخصيات بالمجتمع العربي، ونحن ننتظر ما الذي يحضرونه لنا في الانتخابات، ونتوقع التحريض علينا بشكل كبير".





واستكملت: "يحاولون ضرب القائمة المشتركة، ولكننا نشهد صحوة في الأيام الأخيرة، نأمل أن تستمر حتى تنتهي الانتخابات".