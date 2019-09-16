توقيع مذكرة تعاون بين الإعلام الرسمي والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني





رام الله - دنيا الوطنأُبرمت في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله، اليوم، مذكرة تفاهم بين الإعلام الرسمي، ممثل بالمشرف العام الوزير أحمد عساف، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ممثل برئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الوزيرة علا عوض.حيث أكد الوزير عساف على أهمية استناد الرسالة الإعلامية الرسمية للبيانات الإحصائية، وتطوير العلاقة ومأسستها بين مكونات الإعلام الرسمي، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في مجالات إعداد وتجهيز المواد الإعلامية المستندة للإحصائيات، وتدريب الطواقم الإعلامية على توظيف هذه البيانات، لخلق التوجهات وصنع التغيير.من جانبها، أشادت عوض بالنقلة النوعية التي شهدها الإعلام الرسمي على كافة الأصعدة، وأن توقيع مذكرة التفاهم اليوم، يأتي لتعزيز وترسيخ التكاملية في العمل، ما بين إنتاج الرقم الإحصائي الرسمي في فلسطين، ونشره وتعميمه للاستفادة منه في مجالات التخطيط والبحوث والدراسات العلمية والأكاديمية؛ لخدمة الأهداف والغايات الوطنية.