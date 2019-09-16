خالد يُعاني تسوس العظم و"تنمر" زملائه.. ووالدته تُناشد الرئيس: لا نملك ثمن جوازات السفر





وجاء في المناشدة التي وصلت "دنيا الوطن": "أناشد الرئيس عباس والدكتور محمد شتية، والدكتور هيثم الهدري بأن يقفوا معي في إجراء العملية الثامنة لابني في مار يوسف".





وأضافت والدة الطفل: "ابني يعاني من تسوس في العظم، وله موعد في مار يوسف هذا الشهر، ويُعاني من رائحة كريهة عرضته للتنمر من زملائه بالمدرسة، ويُعاني من صديد وسيلان، وتم تحويله من قبل السُلطة إلى مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر بغزة، لكن المستشفى رفض عمل العملية لعدم مقدرتهم على إجرائها، فقمتم بتحويلي إلى مصر لكني لا أملك المقدرة على عمل جوازات السفر".





واستطردت: "حيث أن أسرتي تتكون من 12 طفلاً، ووضعنا المادي صعب جداً، وزوجي يعمل بعقد نظام بطالة في ديوان قاضي القضاة، وراتبه فقط 300 شيكل بسبب القروض، ويُفترض أن يٌجري ابني العملية من مُدة لكننا عاجزين بسبب ضيع الوضع المادي".





وختمت:"أرجوكم انظروا لابني بعين الرحمة وارحموه من آلامه وتنمر زملائه".





رام الله - دنيا الوطنناشدت والدة الطفل المريض محمود خالد حسن الزيتي الرئيس عباس بتحويل ابنها للعلاج في الضفة.