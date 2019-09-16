مركز التميّز في جامعة النجاح يستضيف ورشة (التكنولوجيا المالية الحاضر والمستقبل)









رام الله - دنيا الوطناستضاف مركز التميّز في التعلم والتعليم في جامعة النجاح، اليوم الاثنين، ورشة عمل نظّمتها الحديقة التكنولوجية الفلسطينية بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية بعنوان: (التكنولوجيا المالية الحاضر والمستقبل)، قدّمتها ميساء الشنار، رئيسة قسم تخطيط وتحويل الأعمال في بنك البحرين الإسلامي.وتضمنت ورشة العمل، وفق ما وصل "دنيا الوطن"، عرضاً تقديمياً قصيراً حول التكنولوجيا المالية، وتطورها في جميع أنحاء العالم، ونهوض العالم العربي والتقنيات المستخدمة في ذلك وتأثيرها على الاقتصاد، والنظم المالية في مختلف الصناعات.وتحدّث العرض التقديمي الأول عن التحول الرقمي من خلال البحث في مسألة كيفية قيام المؤسسات المالية بتبني الابتكار وتسخير التقنيات الجديدة لصالحها، وناقش الأولويات والاهتمامات في تنظيم التكنولوجيا المالية مع التركيز على كيفية تعامل الهيئات التنظيمية المختلفة مع الخدمات المصرفية المفتوحة، وخصوصية البيانات والامتثال وغيرها من التحديات الأخرى.كما تضمنت الورشة الحديث عن تحديد وصياغة رحلة التحول الرقمي في فلسطين، وقدرة المؤسسات المالية على تبني الابتكار المفتوح، والقدرة على التغلب على التفكير القديم والأنظمة القديمة، ومفاتيح النجاح في الشراكة مع الشركات الناشئة، وخلق ثقافة تعزز الابتكار الرقمي، كما تحدّثت الورشة عن البنوك الافتراضية والخدمات المصرفية المفتوحة، وتأثيرها على الشركات.