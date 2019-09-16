شؤون فلسطينية

المستشار براك: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سَتَرى النور قريباً

المستشار براك: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سَتَرى النور قريباً
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار أحمد براك، اليوم الاثنين، عزم الهيئة المباشرة بإجراءات إنشاء وتأسيس الأكاديمية الفلسطينية لمكافحة الفساد بموافقة رئاسية.

وقال براك، وفق ما وصل "دنيا الوطن" خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة اليوم الاثنين، في مقرها في مدينة البيرة، لممثلين عن الجامعات الفلسطينية، لمناقشة مسودة المساق الجامعي "مكافحة الفساد تحديات وحلول: "في أعقاب الموافقة الرئاسية التي تقضي بإنشاء الأكاديمية الفلسطينية لمكافحة الفساد، يمكننا القول إن هذه الاكاديمية سترى النور قريباً".

وأشار إلى أن التوجه العام للهيئة في سبيل إنجاح تأسيس الأكاديمية، يتمثل في تشكيل مجلس إدارة من كافة المؤسسات والأطراف الرسمية والأهلية والأكاديمية، مع الحرص على ضمان الاستقلالية الفنية والمالية والإدارية لهذه الأكاديمية، التي ستكون تابعة لهيئة مكافحة الفساد باعتبارها المؤسسة الرسمية، ما يعطي هذه الأكاديمية آفاقاً واسعة لتحقيق نتائج ومنجزات معرفية وأكاديمية وتربوية بالغة الأهمية.

كما أعلن براك عزم الهيئة تنظيم المؤتمر الدولي لـ "النزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة" في  النصف الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بمشاركة عربية ودولية، مشدداً على حرص الهيئة على إشراك كافة الأطراف الفلسطينية ذات العلاقة في قضايا الفساد في فعاليات هذا المؤتمر الدولي، الذي سيتم عقده في مدينة رام الله والبيرة.

ودعا كافة الأكاديميين والباحثين والمختصين الفلسطينيين للمشاركة في إنجاح فعاليات هذا المؤتمر النوعي، الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين، وحثهم على تقديم أوراق بحثية، وفق محاور المؤتمر، الذي سيتم الإعلان عنها قريباً.

وتابع المستشار براك حديثه في الاجتماع الذي عقد بغرض مناقشة مسودة المساق الأكاديمي المرجعي الذي طرحته هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بعدد من الجامعات الفلسطينية، في سبيل إدماج الطلبة في جهود مكافحة الفساد، وبناء جيل جديد قادر على محاربة الفساد،: "الأكاديميون هم عصب عمل الهيئة من الناحية العلمية" مشدداً على أهمية مشاركة الأكاديميين بجهود مكافحة الفساد.

وأضاف: "إنشاء الأكاديمية سيتم بالشراكة مع  جميع الجهات ذات العلاقة، موضحا بأن الأكاديمية ستقدم برامج ماجستير ودبلوم، بالإضافة للدورات التدريبية وورش العمل وغيرها، وستكون برامجها مفتوحة أمام جميع المواطنين، موضحا أن هيئة مكافحة الفساد تتجه لإطلاق برنامج لإعداد وتأهيل مدربين مختصين ومؤهلين على مستوى عالٍ في مجال تدريس مساقات مختصة بالحكومة ومكافحة الفساد في دولة فلسطين.

وشدد مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد، حمدي الخواجا، على أهمية المساقات الجامعية المختصة بالحوكمة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى ضرورة إعداد المساقات وتحريرها بصورة تشاركية، موضحا أن تحرير وإعداد مؤلف "مكافحة الفساد تحديات وحلول"، سواء طرحته الجامعات كمتطلب جامعة اختياري أو إجباري سوف يمهد الطريق نحو اعتماده في الجامعات الفلسطينية كاطار مرجعي.

وناقش المجتمعون بعض الملاحظات العامة والخاصة حول مسودة الكتاب الجامعي الخاص بالمساق، حيث بحث المجتمعون آلية التوثيق التي يعتمدها الكتاب، ومنهجية البحث الخاصة به، وتنسيقه العام، وتنسيق الفصول داخله، بالإضافة لآلية إبراز أفكاره الرئيسية بصورة بسيطة تساعد الطلبة على فهم محتواه.

وتولي هيئة مكافحة الفساد أهمية كبرى للمدارس والجامعات، حيث أدمجت مفاهيم الفساد ومكافحته بعدد من المناهج المدرسية لبعض الصفوف، كما طرحت مساقين جامعيين حول مكافحة الفساد، خاصة وأن الجامعات تعتبر من أهم الوسائل الجوهرية لبناء مجتمع صالح قادر على التقدم وتعزيز التنمية بكافة أشكالها.

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