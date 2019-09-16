الخارجية: وعد نتنياهو الاستعماري بشأن الخليل دعوة صريحة لنشر الفوضى بالمنطقة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية والمغترين، إن وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستعماري بأنه ينوي فرض السيادة الإسرائيلية على الخليل ومستوطنة كريات أربع، دعوة صريحة لنشر الفوضى بالمنطقة.



وأضافت وزارة الخارجية في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الاثنين، في ظلال السباق الانتخابي، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توزيع وعوده الانتخابية بشأن مستقبل الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها، وتأتي بعيد اقتحامه للبلدة القديمة بالخليل، وترجمة لأقواله التي أدلى بها أثناء هذا الاقتحام، وتفسيراً احتلالياً لقراره بطرد المراقبين الدوليين منها، حتى يتمكن من الاستفراد التهويدي بها وتنفيذ أجنداته التوسعية الإحلالية بها.



وأكدت إدانتها ورفضها المطلق لوعود نتنياهو، مطالبة مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الأممية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع تلك الوعود، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي؛ لإجبار دولة لاحتلال على التراجع عن هذه التوجهات، وإلزامها بعدم تنفيذها، خاصة أن وعود نتنياهو ستقوض ما تبقى من فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين.



ورأت الوزارة، أن الدعم الأميركي اللامحدود لنتنياهو، يشجعه على التمادي لتنفيذ مخططاته الاستعمارية التهويدية، وفي التمرد على القانون الدولي، والشرعية الدولية وقراراتها.