مستوطنون يَخطّون شعارات عنصرية في قرية دوما جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أعطب مستوطنون، اليوم الاثنين، إطارات مركبة، وخطّوا شعارات عنصرية في قرية دوما، جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس: إن المركبة والمنزل الذي خط المستوطنون الشعارات العنصرية على جدرانه، يعودان للمواطن مراد أحمد دوابشة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
أعطب مستوطنون، اليوم الاثنين، إطارات مركبة، وخطّوا شعارات عنصرية في قرية دوما، جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس: إن المركبة والمنزل الذي خط المستوطنون الشعارات العنصرية على جدرانه، يعودان للمواطن مراد أحمد دوابشة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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