مستوطنون يَخطّون شعارات عنصرية في قرية دوما جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أعطب مستوطنون، اليوم الاثنين، إطارات مركبة، وخطّوا شعارات عنصرية في قرية دوما، جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس: إن المركبة والمنزل الذي خط المستوطنون الشعارات العنصرية على جدرانه، يعودان للمواطن مراد أحمد دوابشة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).