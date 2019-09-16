جهود مصرية لإنقاذ حياة الأسير المضرب سلطان خلوف والافراج عنه

رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها ظهر اليوم الاثنين: إن جهوداً مصرية حثيثة تُبذل، من أجل التوصل لاتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لانقاذ حياة الأسير سلطان خلوف والإفراج عنه.



وأوضحت الهيئة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن بعد هذه المساعي المصرية، تم تحديد اليوم جلسة محكمة للنظر بقضيته، ولا زالت المحكمة مستمرة حتى هذه اللحظة.



ولفتت الهيئة إلى أن الأسير خلوف (38عاماً) من قرية برقين قضاء مدينة جنين، والقابع حالياً في مشفى "قبلان" الإسرائيلي، قد دخل مرحلة حرجة وصعبة، وذلك بعد مُضي (61 يوماً) على إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري.



وأشارت أن الأسير يعاني حالياً من خلل في الدماغ، وتقرحات شديدة في الفم، وضعف شديد في الرؤية وآلآم في مختلف أنحاء جسده، ونقص كبير بالوزن، كما أنه يشتكي من "شهقة" مستمرة ولا يستطيع القيام بأي حركة، ويعاني من صُداع شديد.



وحذرت الهيئة من دخول الأسير في مرحلة الخطر المميت في أية لحظة، اذا ما واصلت الإدارة تعنتها في عدم الاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري.