شؤون فلسطينية

وزارة الأسرى: السجون تشهد حالة من الغليان تنذر بالانفجار القريب

وزارة الأسرى: السجون تشهد حالة من الغليان تنذر بالانفجار القريب
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الأسرى والمحررين إن الاحتلال صعّد في الآونة الأخيرة من حملات الاعتقالات الواسعة والشاملة التي طالت المئات من المواطنين في مختلف محافظات مدن الضفة الغربية.

وجاءت هذه الاعتقالات بعد الهبة الشعبية التي خرجت للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام واحتجاجاً على استشهاد الأسير عرفات جرادات في سجون التحقيق.

وبينت الوزارة في تقرير صدر عنها، ووصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاحتلال أقدم على اعتقال ما يقارب من 400 شخص من الضفة الغربية بينهم ما يقارب 100 طفل بحجة قيامهم برشق قوات الاحتلال بالحجارة، كما أقدم على اعتقال 11 امرأة وفتاة بالإضافة إلى اختطافه ثلاثة نواب من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأفاد التقرير، أن الفترة الماضية من شهر شباط/ فبراير شهدت أكثر من 15 عملية اقتحام لغرف وأقسام الأسرى داخل السجون وخاصة سجون (النقب ونفحة ومجدو) باستخدام قوات "الناخشون" و"اليمار" و"المتسادا" الخاصة لردع الأسرى.

وبين أن إدارة السجون عزلت عشرات الأسرى وأحدثت تنقلات واسعة في مختلف السجون وبخاصة بين قيادات الحركة الأسيرة وقامت بسحب أغراضهم الشخصية من داخل غرفهم مثل أجهزة التلفاز والأجهزة الكهربائية.

وأكدت الوزارة، أن هذه الإجراءات القمعية، تأتي بهدف النيل من صمود وعزيمة الأسرى، الذي عبروا عن تضامنهم مع زملائهم الأسرى المضربين عن الطعام، كذلك تهدف إلى إفشال أي مخطط ينوى الأسرى القيام به احتجاجاً على الممارسات القمعية التي تمارس بحقهم.

وأوضحت الوزارة، أن الأوضاع داخل السجون، تشير إلى مرحلة الغليان الشديد الذي قد ينذر بالانفجار الشديد في أي وقت.

وأشارت إلى أن الأسرى يتحضرون بشكل جدي لتصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة، وصولاً إلى الإضراب المفتوح وباستخدام أساليب ووسائل جديد بهدف تسليط الضوء على معاناتهم المتفاقمة، ووقف الإجراءات القمعية التي يتعرضون لها.

وطالبت من جميع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومنظمة الصليب الأحمر، وهيئة الأمم المتحدة، بضرورة وضع حد لمعاناة الأسرى المتفاقمة بشكل متسارع، وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام، الذين ارتفع عددهم إلى 14 أسيراً، وعلى رأسهم الأسير أيمن الشروانة، والأسير سامر العيساوي.

أخبار ذات صلة

التربية تُطلع وفداً ألمانياً على انتهاكات الاحتلال بحق مدرسة بيت عور الفوقا

التربية تُطلع وفداً ألمانياً على انتهاكات الاحتلال بحق مدرسة بيت عور الفوقا

توقيع مذكرة تعاون بين الإعلام الرسمي والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

توقيع مذكرة تعاون بين الإعلام الرسمي والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

خالد يُعاني تسوس العظم و&#34;تنمر&#34; زملائه.. ووالدته تُناشد الرئيس: لا نملك ثمن جوازات السفر

خالد يُعاني تسوس العظم و"تنمر" زملائه.. ووالدته تُناشد الرئيس: لا نملك ثمن جوازات السفر

مركز التميّز في جامعة النجاح يستضيف ورشة (التكنولوجيا المالية الحاضر والمستقبل)

مركز التميّز في جامعة النجاح يستضيف ورشة (التكنولوجيا المالية الحاضر والمستقبل)

المفتي العام يُحذّر من محاولات سن قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ بالضفة

المفتي العام يُحذّر من محاولات سن قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ بالضفة

المستشار براك: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سَتَرى النور قريباً

المستشار براك: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سَتَرى النور قريباً

الخارجية: وعد نتنياهو الاستعماري بشأن الخليل دعوة صريحة لنشر الفوضى بالمنطقة

الخارجية: وعد نتنياهو الاستعماري بشأن الخليل دعوة صريحة لنشر الفوضى بالمنطقة

الديمقراطية: أطراف لبنانية وفلسطينية متورطة بعمليات التهجير الجماعي للفلسطينيين

الديمقراطية: أطراف لبنانية وفلسطينية متورطة بعمليات التهجير الجماعي للفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

التربية تُطلع وفداً ألمانياً على انتهاكات الاحتلال بحق مدرسة بيت عور الفوقا

التربية تُطلع وفداً ألمانياً على انتهاكات الاحتلال بحق مدرسة بيت عور الفوقا

توقيع مذكرة تعاون بين الإعلام الرسمي والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

توقيع مذكرة تعاون بين الإعلام الرسمي والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

خالد يُعاني تسوس العظم و&#34;تنمر&#34; زملائه.. ووالدته تُناشد الرئيس: لا نملك ثمن جوازات السفر

خالد يُعاني تسوس العظم و"تنمر" زملائه.. ووالدته تُناشد الرئيس: لا نملك ثمن جوازات السفر

مركز التميّز في جامعة النجاح يستضيف ورشة (التكنولوجيا المالية الحاضر والمستقبل)

مركز التميّز في جامعة النجاح يستضيف ورشة (التكنولوجيا المالية الحاضر والمستقبل)

المفتي العام يُحذّر من محاولات سن قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ بالضفة

المفتي العام يُحذّر من محاولات سن قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ بالضفة

المستشار براك: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سَتَرى النور قريباً

المستشار براك: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سَتَرى النور قريباً

الخارجية: وعد نتنياهو الاستعماري بشأن الخليل دعوة صريحة لنشر الفوضى بالمنطقة

الخارجية: وعد نتنياهو الاستعماري بشأن الخليل دعوة صريحة لنشر الفوضى بالمنطقة

الديمقراطية: أطراف لبنانية وفلسطينية متورطة بعمليات التهجير الجماعي للفلسطينيين

الديمقراطية: أطراف لبنانية وفلسطينية متورطة بعمليات التهجير الجماعي للفلسطينيين

منوعات

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

الحرب تشتعل بين نسرين طافش وديمة الجندي.. &#34;حيوانة وفاشلة&#34;؟

الحرب تشتعل بين نسرين طافش وديمة الجندي.. "حيوانة وفاشلة"؟

فيديو مسرّب لفنان لبناني يقوم بضرب امرأة وتعنيفها

فيديو مسرّب لفنان لبناني يقوم بضرب امرأة وتعنيفها

سعر صادم لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

سعر صادم لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

تعليق ساخر لحمدي الميرغني على صورته &#34;المُحرجة&#34; في زفاف هنا الزاهد

تعليق ساخر لحمدي الميرغني على صورته "المُحرجة" في زفاف هنا الزاهد

جمال والدة بسمة بوسيل يُثير دهشة جمهورها.. ومتابعون: &#34;مش عارفين نفرّق بينهما&#34;

جمال والدة بسمة بوسيل يُثير دهشة جمهورها.. ومتابعون: "مش عارفين نفرّق بينهما"

دنيا بطمة تكشف علاقتها حالياً بحلا ترك وتصرفات الأخيرة مع أختها غزل

دنيا بطمة تكشف علاقتها حالياً بحلا ترك وتصرفات الأخيرة مع أختها غزل

بروز بطن ريهانا في أحدث ظهور يشكك في حملها.. وتعليقها يحير الجمهور

بروز بطن ريهانا في أحدث ظهور يشكك في حملها.. وتعليقها يحير الجمهور

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

عربي

الحوثيون يكشفون نوع الطائرات التي نفذت الهجوم على منشآت النفط السعودية

الحوثيون يكشفون نوع الطائرات التي نفذت الهجوم على منشآت النفط السعودية

منظمة دولية: إسرائيل تدخلت بالانتخابات التونسية

منظمة دولية: إسرائيل تدخلت بالانتخابات التونسية

الانتخابات التونسية.. نسبة تصويت ضعيفة وتوقعات بجولة ثانية

الانتخابات التونسية.. نسبة تصويت ضعيفة وتوقعات بجولة ثانية

انطلاق خامس عملية لملاحقة عناصر تنظيم الدولة بالعراق

انطلاق خامس عملية لملاحقة عناصر تنظيم الدولة بالعراق