القوى الوطنية والإسلامية تُقدّم "مقاربة فصائلية متوازنة" لإنهاء الانقسام

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



كشف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض: عن مقاربة فصائلية؛ لإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس.





وقال العوض، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن القوى الوطنية والإسلامية، ستقدم المبادرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحركتي فتح وحماس.





وأضاف العوض: "يجري العمل على مواءمتها مع ما تم تقديمه من عدد من الفصائل للخروج برؤية واحدة ترتكز على تنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقات برعاية الشقيقة مصر".

وتابع العوض: "نعمل على أن تكون المقاربة متوازنة مع مبادرة الفصائل السابقة، وذلك من أجل العمل على إنهاء الانقسام".





يذكر، أن الفصائل الفلسطينية، أكدت أن مصر، ستقدم ورقة بعد ثلاثة أسابيع بشكل علني بملف المصالحة الفلسطينية، وذلك من أجل إحراج كافة الأطراف.