وزارة الزراعة تُقرر منع استيراد العجول من السوق الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

قررت وزارة الزراعة، منع استيراد العجول من السوق الإسرائيلي منعاً باتاً.



وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين: إن هذا القرار، يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (18/20) بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر 2019.



ودعت الوزارة جميع الجهات الرقابية متابعة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخه.