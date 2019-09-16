وزارة الزراعة تُقرر منع استيراد العجول من السوق الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الزراعة، منع استيراد العجول من السوق الإسرائيلي منعاً باتاً.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين: إن هذا القرار، يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (18/20) بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر 2019.
ودعت الوزارة جميع الجهات الرقابية متابعة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
قررت وزارة الزراعة، منع استيراد العجول من السوق الإسرائيلي منعاً باتاً.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين: إن هذا القرار، يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (18/20) بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر 2019.
ودعت الوزارة جميع الجهات الرقابية متابعة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
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