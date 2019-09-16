هيئة مسيرات العودة تدعو شعبنا للمشاركة الواسعة في جمعة "مخيمات لبنان"





وأكدت استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، كمحطة نضالية وكفاحية متقدمة حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها، موجهة التحية إلى أرواح شهداء وجرحى شعبنا، وفي مقدمتهم شهداء مسيرات العودة ومجزرة صبرا وشاتيلا، وإلى روح الشهيد القسامي الأسير البطل بسام السايح.



كما وجهت تحية إجلال وإكبار إلى أسرانا البواسل في سجون الاحتلال في معركتهم ضد "العدو" وعلى رأسهم الأسير البطل سلطان خلوف، المضرب عن الطعام منذ مدة تزيد عن 60 يوماً ورفاقه الأسرى الآخرين المضربين، مؤكدين أن قضيتهم هي قضية مركزية، يجب أن تتوفر لها كل الإمكانيات والسبل من أجل العمل لعودتهم إلى أحضان أمهاتهم ونسائهم وأطفالهم.



ودعت الهيئة جماهير شعبنا إلى المشاركة الواسعة والحشد الكبير يوم الجمعة القادمة (جمعة مخيمات لبنان) في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، وتأكيداً على دعم حقوق شعبنا الفلسطيني في العيش بكرامة في لبنان إلى أن تتم عودتهم إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948.



وأكدت أن تهديدات المجرم "نتنياهو" لن تثنينا عن مواصلة الدرب، وسنبقى على العهد مع الشهداء والجرحى والأسرى، حتى النصر والتحرير.



كما أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها غداً الثلاثاء الموافق 17/9/2019م هي انتخابات باطلة، وتُكرس الوجود العنصري لهذا الكيان المصطنع، ونؤكد أنها لن تعطي الشرعية لهذا العدو المجرم.

رام الله - دنيا الوطنعقدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، صباح اليوم الاثنين، اجتماعها الدوري، وناقشت العديد من القضايا الوطنية والسياسية، وأهمها التأكيد على استمرارية مسيرات العودة وسبل تطويرها، ومجابهة كل مشاريع التصفية، ومواجهة العدوان ضد شعبنا في كافة أماكن تواجده.