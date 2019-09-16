مدير صيدلية المستشفيات: الاستخدام الأمثل للمُطهرات خفض معدلات الصرف للنصف



وأوضح حلس، وفق ما وصل "دنيا الوطن" أن هذا الإنجاز جاء بعد جهود كبيرة بذلت من قبل الطواقم العاملة في المستشفيات بعد اعتماد وتطبيق بروتوكول، يحدد استخدام صرف المُطهرات داخل الأقسام.



وأضاف: "تم تشكيل لجنة تحدد آلية استخدام المطهرات وكميات الصرف لكل قسم وفق البروتوكول، وبعد فترة زمنية تجاوزت الستة شهور، قامت لجان التطبيق السريرى بدراسة مدى تطبيق البروتوكول، حيث أظهرت النتائج، أن نسبة الالتزام بتطبيق البروتوكول عالية جداً.



وأشار إلى أنه تم إجراء مقارنة لمعدلات الصرف قبل تطبيق البروتوكول، وبعده، وتبين أن هناك انخفاضاً في معدلات الصرف إلى النصف تقريباً.



وبين حلس، أن الهدف الأكبر من تطبيق البروتوكول، هو أن يتم استخدام المطهرات داخل المستشفيات بطريقة مثلى، الأمر الذى ساهم في زيادة جودة الأداء في الأقسام وخاصة مكافحة العدوى، إلى جانب توفير مبالغ طائلة على وزارة الصحة في ظل أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية.

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور علاء حلس، مدير دائرة صيدلية المستشفيات بوزارة الصحة، أن الاستخدام الأمثل والسليم للمطهرات، ساهم بشكل واضح إلى خفض معدلات الصرف قرابة 50%.