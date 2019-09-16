الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح، ليوم غدٍ الثلاثاء.وقالت: إن السفر للمتبقي من الحافلة الثانية عشرة، والحافلتين، الثالثة عشرة، والرابعة عشرة من كشف (9/8)، مطالبة بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم، حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.وأشارت إلى ضرورة التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، داعية إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.