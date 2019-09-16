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دولي

مقتل سبعة أشخاص وجرح ثلاثة بتحطم طائرة صغيرة في كولومبيا

مقتل سبعة أشخاص وجرح ثلاثة بتحطم طائرة صغيرة في كولومبيا
رام الله - دنيا الوطن
قتل سبعة أشخاص على الأقل، وأصيب ثلاثة آخرون، في تحطم طائرة صغيرة أمس الأحد، في أحد أحياء مدينة بوبايان الكولومبية (جنوب شرق)، وفق ما أعلن رجال إطفاء.

وقال خوان كارلوس غانيان، المسؤول عن فريق الإطفاء في بوبايان، لوكالة (فرانس برس): "كان هناك تسعة أشخاص على متن الطائرة، توفي سبعة وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة".

وأضاف أن الجريح الثالث هو طفل من الحي حيث تحطمت الطائرة، وتبحث السلطات عن ضحايا محتملين آخرين في الموقع.

وقالت هيئة الطيران المدني في بيان: "إن الطائرة التابعة لشركة ترانس باسيفيكو الخاصة، تحطمت في حي خونين بعد دقائق من إقلاعها من مطار غييرمو ليون فالنسيا في بوبايان".

وأضافت: "في هذه المرحلة لا نعرف أسباب الحادث، هناك محققون في الموقع من أجل استيضاح أسبابه".

 

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