قيادي بـ (حماس) يُعلّق على الانتخابات الرئاسية التونسية

علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، اليوم الاثنين، على الانتخابات الرئاسية في تونس.وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "ليس علينا انتظار النتائج الرسمية؛ لتقديم التهنئة على إنجاز انتخابات تونس".وأضاف: "التهنئة لشعب تونس العظيم صاحب التجربة الثورية الملهمة أولاً، ثم التهنئة والتمنيات بالتوفيق لمن سيختاره الشعب التونسي رئيساً للبلاد".وكشفت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التونسية عن مفاجأة، بتأهل المرشحين قيس سعيد، ونبيل القروي، اللذين لم يتوليا سابقاً مسؤوليات حكومية للدور الثاني، وتراجع مرشحي الحكومة الأحزاب.