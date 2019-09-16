مقتل ستة جنود في الكاميرون بهجوم لـ (بوكو حرام)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات في الكاميرون، مقتل ستة جنود في هجوم شنه عناصر جماعة (بوكو حرام) في منقطة تقع بالقرب من الحدود مع نيجيريا، شمال البلاد يوم الجمعة الماضي.



وأصيب 9 جنود بجروح في الهجوم، الذي استهدف موقعاً عسكرياً في منطقة بحيرة تشاد، وفق ما نقلت وكالة (فرانس برس) عن مسؤولين في الإدارة المحلية، وضابط في الجيش.



وقال أحد المسؤولين، إن 5 جنود قتلوا أثناء الهجوم، بينما توفي السادس متأثراً بجروحه الأحد، بينما أكد المسؤولون أن المهاجمين كانوا من عناصر (بوكو حرام).



وفي 10 حزيران/ يونيو الماضي، قتل 17 جندياً من الكاميرون، في هجوم وقع في المنطقة ذاتها.



وتنشط جماعة (بوكو حرام) التي أعلنت ولاءها لـ تنظيم الدولة في شمال شرق نيجيريا، حيث أسفرت هجماتها المستمرة منذ نحو عقد عن مقتل 27 ألف شخص، وتشريد زهاء مليونين.