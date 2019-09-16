شؤون الأسرى: الأسير خلوف دخل مرحلة الخطر المميت

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الاثنين، بتدهور الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام لليوم 61 على التوالي ضد اعتقاله الإداري سلطان أحمد خلوف (38 عاماً) من قرية برقين قضاء مدينة جنين.



وقالت الهيئة في بيان لها، أنه ووفقاً لمحامية الأسير، فإن الأسير خلوف دخل في مرحلة حرجة وصعبة.



ووفقاً لها، فإن خلوف، بات يعاني من خلل في الدماغ وتقرحات شديدة في الفم، وضعف شديد في الرؤية وآلام في مختلف أنحاء جسده، ونقص كبير بالوزن.



وبينت الهيئة، أن الأسير يعاني أيضاً من "شهقة" مستمرة ولا يستطيع القيام بأي حركة، ويعاني من صداع شديد بالرأس.



وحذرت الهيئة، من دخول الأسير في مرحلة الخطر المميت في أية لحظة، إذا ما واصلت الإدارة تعنتها في عدم الاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري.