شؤون فلسطينية

100 أسير فلسطيني ينضمون للإضراب المفتوح عن الطعام

100 أسير فلسطيني ينضمون للإضراب المفتوح عن الطعام
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر في مكتب إعلام الأسرى، بانضمام 100 أسير من مختلف سجون الاحتلال، صباح يوم الاثنين؛ للإضراب المفتوح عن الطعام، الذي يخوضه الأسرى، احتجاجًا على عدم تنفيذ إدارة سجون الاحتلال ما تم الاتفاق عليه، بشأن أجهزة التشويش المُسرطنة.

بدورهم، أغلق الأسرى مساء أمس، معظم الأقسام تضامنًا مع الأسرى المضربين لعدم التزام إدارة السجون، بما تم الاتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش.

ونبّه مكتب إعلام الأسرى، مساء أمس، إلى أن الأوضاع داخل السجون، آخذة منحى التصعيد، كما أن الساعات المقبلة، ستكون حاسمة، لأن إدارة سجون الاحتلال، تصر على موقفها بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الأسرى.

وبيّن مكتب إعلام الأسرى، أن قيادات جديدة من الحركة الأسيرة ستلتحق بالإضراب، بالإضافة لأعداد جديدة من عدة سجون، مالم تقدم إدارة السجون حلولاً تُلبي ما اتفق عليه.

وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن عدداً من الأسرى، ما زالوا مضربين عن الطعام والماء من عدة أيام في سجون الاحتلال.

كما ونقل مكتب إعلام الأسرى عن الحركة الأسيرة في السجون، أنه سيكون لهم خطوات احتجاجية بأشكال مختلفة خلال الساعات المقبلة، داعية الحركة الأسيرة كافة الأسرى للتهيؤ والتأهب لأي قرار يصدر منها للمدافعة عن الحقوق والمكتسبات ومواجهة آلة القمع الإسرائيلية.

يذكر، أن الخميس الماضي، أعلن الأسرى في معتقلات الاحتلال عن الشروع بخطوات نضالية جديدة منها انضمام 120 أسيرًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام مساء الخميس في حال استمرت إدارة المعتقلات على موقفها المتعنت والرافض لتلبية مطالبهم.

وكان الأسرى أمهلوا الأربعاء، إدارة السجون مدة 24 ساعة للرد على جملة من مطالبهم المتمثلة بـ: تفعيل الهاتف العمومي لمدة خمسة أيام وإزالة أجهزة التشويش، وإعادة المضربين الذين جرى نقلهم من سجن (ريمون) إلى سجن (نفحة) وعددهم (23) أسيراً، إضافة إلى وقف حملات التفتيش.

يشار إلى أن اتفاقاً كان تم في شهر نيسان/ أبريل الماضي بين الأسرى وإدارة معتقلات الاحتلال، وذلك بعد أن نفذ الأسرى سلسلة من الخطوات النضالية، استمرت لأيام، وتضمن الاتفاق في حينها تلبية مجموعة من مطالبهم، أبرزها التوقف عن نصب أجهزة التشويش، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية.

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