وزارة الزراعة تُحدد رسمياً موعد قطف الزيتون

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رام الله - دنيا الوطن

حددت وزارة الزراعة، يوم الثلاثاء الموافق 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 موعداً رسمياً لموسم قطف الزيتون في جميع محافظات الوطن.



وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين: إنه تم تحديد هذا الموعد بناء على تنسيب وتوصيات الفنيين في الوزارة، ومجلس الزيتون الفلسطيني والخبراء في القطاع، وأكدت الوزارة أنه يجوز لمدراء الزراعة بالمحافظات تأخير هذا الموعد حسب المصلحة العامة.



وأشارت وزارة الزراعة إلى أنه يتم تأخير موعد قطف الزيتون لصنف النبالي المحسن، والـ k18 إلى1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وذلك للحصول على أفضل كمية ونوعية للزيت منه.



كما ويبدأ موسم قطف الزيتون للكبيس ابتداء من 15 أيلول/ سبتمبر 2019 على أن يتم أخذ إذن مسبق من مديرية الزراعة للكشف عن الأرض قبل وبعد القطف.



وفيما يتعلق بتشغيل المعاصر، فقد حددت الوزارة تاريخ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 موعداً لفتحها في كافة محافظات الوطن، وذلك بهدف تجريبها، وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من كفاءة عملها بعد أخذ الإذن الخاص بالتشغيل من مديريات الزراعة.