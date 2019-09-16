الهرفي: الرئيس عباس سيلتقي نظيره الفرنسي في نيويورك



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الاثنين: إن اللقاء بين الرئيسين كان مخططاً لعقده في باريس، لكن أُرجئ إلى نيويورك لأسباب تعود للطرفين، مضيفاً أن كلاً من مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، رياض منصور، والمندوب الفرنسي، يواصلان الجهود والترتيبات لعقد هذا اللقاء.



رام الله - دنيا الوطنأعلن سفير فلسطين لدى فرنسا، سلمان الهرفي، أن الرئيس محمود عباس، سيلتقي نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون في نيويورك بعد الثالث والعشرين من الشهر الجاري.