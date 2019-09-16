شؤون فلسطينية

(الديمقراطية) تدعو لأوسع تصويت للقائمة المشتركة

(الديمقراطية) تدعو لأوسع تصويت للقائمة المشتركة
القائمة المشتركة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً، دعت فيه أبناء الشعب العربي الفلسطيني في مناطق الـ 48، لأوسع مشاركة في التصويت للقائمة المشتركة في الإنتخابات التشريعية الإسرائيلية، التي ستجري غداً الثلاثاء في 17 أيلول/ سبتمبر2019.

وقالت الجبهة، وفق البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن معركة التصويت للقائمة المشتركة، للفوز بأكبر عدد من مقاعد الكنيست، تندرج في إطار التحدي والتصدي لسياسات حكومة نتنياهو، وتصريحاته، التي باتت تعتبر المصوتين الفلسطينيين العرب هم عدوه الأول في هذه الإنتخابات، الأمر الذي يتطلب رداً على مستوى الحدث ومستوى التحدي.

وأضافت الجبهة: إن القائمة المشتركة، تشكل عنواناً لوحدة الموقف الوطني الفلسطيني في الـ 48، وهي تعبير عن الطيف الواسع للقوى والتيارات والفاعليات الوطنية الفلسطينية، التي تخوض معاركها ضد النظام الفاشي العنصري، ومنظومته
القانونية في المؤسسة وفي الشارع، جنباً إلى جنب مع أبناء شعبنا في الـ 48، لكشف زيف الديمقراطية الإسرائيلية، ومقاومة كل أشكال التهميش والإقصاء التي يتعرض له شعبنا، والدفاع عن حقه في حياة كريمة على أرضه تكفل له حقوق المواطنة كاملة، وتبني له حاضراً ومستقبلاً آمناً.

وختمت الجبهة بتوجيه التحية إلى جماهير شعبنا في الـ 48، التي صنعت من صمودها نموذجاً عالمياً، في مواجهة نظام (الأبرتهايد) الإسرائيلي، وفي صونها لهويتها وشخصيتها الوطنية والقومية، في أكثر الظروف صعوبة وتعقيداً.

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